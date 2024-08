Sonko séduit à droite et déçoit à gauche…Le populisme en marche

Ousmane Sonko est un as de la politique. Il sait utiliser les mots devant n’importe quelle assemblée et sait se faire acclamer. Il sait comment haranguer les foules et sait aussi comment faire marcher des jeunes sur une poudrière. Plus de 60 jeunes sont morts pour le combat de Sonko contre le système. Arrivé au pouvoir, Sonko se complaît dans ce populisme qui l’a envoyé au pouvoir. D’un côté, il se retourne contre ces mêmes jeunes qui l’ont mis au pouvoir. Il les menace sur l’utilisation de leurs armes qui ont contribué à son ascension. Et d’un autre côté, il les séduit par des critiques acerbes contre un système qui foule aux pieds certaines pratiques.

Quand Sonko veut séduire, il se lance dans un discours politique bien taillé pour les classes populaires. Il critique soit le système et ses pratiques soit les représentants du système et ses leurs dérapages. L’ancien opposant et leader du parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) devenu Premier ministre sait toujours comment séduire son peuple. Et il l’a démontré lors de la cérémonie de remise des prix des meilleurs élèves du Concours général 2024. Ousmane Sonko s’en prend aux établissements scolaires qui refusent le port du voile.

« On n’acceptera plus l’interdiction du voile dans les établissements scolaires. Cette interdiction est inacceptable, peu importe l’école concernée. Refuser l’accès à une personne dans un établissement en raison de son voile n’est pas normal. La responsabilité de garantir l’égalité des chances revient à tous, en mettant chaque enfant sur un pied d’égalité » a-t-il déclaré ce mardi plus de 100 lauréats du concours général, 53 filles et 47 garçons de classe de première et terminale qui ont reçu prix mardi dernier…

Ce n’est pas pour rien que Ousmane Sonko a ciblé ces jeunes lauréats du concours général pour faire cette annonce. Tout d’abord pour une raison politique. Sonko est en face de jeunes primo votants. Il est dans une opération de séduction politique. Sonko sait que ces jeunes intellectuels lauréats au concours général sont des leaders de demain.

L’autre raison est la communication politique. Sonko est dans la reconquête politique des foyers religieux qui sont déçus de la réception de Mélenchon qui a parlé d’homosexualité et de la poignée de main entre Diomaye et le ministre français des Affaires étrangères qui est un homosexuel. Il fait un appel du pied aux ONG et Associations islamiques ainsi qu’aux imâms et oulémas du Sénégal.

Lors de cette cérémonie de remise des prix au Concours général, Le Premier ministre qui a séduit les jeunes a aussi jeté un pavé dans la mare d’autres jeunes qui expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Sonko s’en est pris aux organes de presse qui donnent leur micro aux déçus du gouvernement. Le premier ministre a tenté de stigmatiser et de discréditer ces jeunes et leurs revendications.

« Aujourd’hui, nous sommes tous interpellés par rapport à ce phénomène qui peut détruire une société. Ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux, ce sont aussi les médias. Ils peuvent inviter sur un plateau des gens exclusivement pour dire du mal, insulter, calomnier d’autres personnes en sachant d’avance que cela va se passer comme il le souhaite, c’est à dire la recherche du sensationnel », a déclaré, Ousmane Sonko suite à l’interpellation d’une lauréate du concours général.

Mais Ousmane Sonko oublie-t-il que lui-même et ses militants ont utilisé les mêmes canaux pour discréditer le régime de Macky Sall ? Tout d’abord, Sonko utilise ces jeunes, les envoie sur les réseaux et les médias pour s’en prendre à Macky Sall. Et ensuite avec ces mêmes outils, il gagne la bataille de la communication et séduit le peuple. Et enfin il gagne la présidentielle avec son candidat avec ces mêmes outils 10 jours après sa sortie de prison. Aujourd’hui, sentant que ce même phénomène le guette, lui et son régime, alors il les menace.

« L’Etat sera intransigeant à propos des insultes sur les réseaux sociaux et dans les médias. Notre gouvernement va prendre à bras le corps cette question…Oui pour la démocratie, oui pour le débat libre, il faut que le débat se fasse. Si les gens n’ont pas la possibilité de s’exprimer verbalement, ils le feront autrement » a déclaré Ousmane Sonko. Et Bougane Guèye Dany, leader du Mouvement Gueum Sa Bopp « les jambaars » de riposter en disant : « Cette jeunesse sénégalaise qui s’exprime sur les réseaux sociaux est loin d’être mal éduquée. C’est juste DES ANTICORPS contre les gouvernants qui ne tiennent pas leurs promesses ».

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn