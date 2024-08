Voici la stratégie de Sonko et Diomaye sur…la presse, les influenceurs, les avocats et la société civile

Le Sénégal traverse des turbulences sans précédent en ce qui concerne la liberté d’expression. La majorité des médias du pays a observé le mardi dernier, une journée sans presse qui a été particulièrement suivie par les médias étrangers et les associations de défense de la liberté d’expression. Le Sénégal est devenu en l’espace d’un jour le pays le plus observé de la Planète. Ousmane Sonko, le terrible Premier ministre, et le président aphone du pays, Bassirou Diomaye Faye, laissent pourrir la situation. Ils exécutent une stratégie bien élaborée qui concerne la presse et plusieurs autres secteurs.

La constitution sur la liberté d’expression au Sénégal…

Le Sénégal est considéré comme l’un des pays les plus démocratiques du continent africain. L’article 8 de la constitution Sénégalaise garantit la « liberté d’expression », qui est citée au titre des « libertés civiles et politiques ». « Par ailleurs l’article 10 garantit le « droit d’exprimer librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique… » et l’article 11 va plus loin en garantissant la «liberté de création», c’est-à-dire l’absence de toute autorisation préalable pour lancer « un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative, scientifique… » source Liberté d’expression au Sénégal.

Les intimidations

La presse est mise sous pression depuis l’arrivée des nouvelles autorités le 02 avril 2024. Les organes de presses sont sommés de régulariser leur situation fiscale. Des comptes bancaires de plus médias sont bloqués et le ministère de la communication qui bloque le fonds d’appui 2024 destiné à la presse. Les patrons des médias demandent une audience au Chef de l’état en vain. Le premier ministre menace les journalistes de publier certaines informations sous peine de se voir convoquer par la section de recherches de la gendarmerie ou la direction de la sûreté nationale. Les contrats publicitaires des médias suspendus. Les journalistes sont asphyxiés financièrement et intimidés.

Les premières victimes…les influenceurs

Dans cette volonté de musèlement prise par les nouvelles autorités, le procureur de la République ne chôme pas. Les influenceurs et activistes ont été les premières victimes. Le 20 mai 2024, c’est l’arrestation de Bah Diakhaté… Il est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles » (article 255 du Code pénal). Et le 21 mai 2024, c’est l’imam Cheikh Tidiane Ndao qui est arrêté tôt le matin par les agents de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Il est aussi poursuivi pour « Offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du Président de la République », c’est-à-dire pour offenses au Premier ministre.

Les secondes victimes…la Presse

Dès sa nomination, le Premier ministre fait suspendre tous les contrats publicitaires de plusieurs quotidiens. Les nouveaux Dg arrêtent sans procès les conventions avec la presse. Deux quotidiens consacrés au sport ont disparu des points de vente depuis le samedi 3 août 2024 : Stades et Sunu Lamb qui paraissent régulièrement depuis 20 ans. Plusieurs groupes de presse se retrouvent ainsi confrontés à des blocages de leurs comptes bancaires. Le Quotidien, la 7Tv, Walf, DMédia sont sommés de payer les arriérés d’impôts.

Les troisièmes victimes…Les avocats

Le pouvoir ne s’arrête pas aux journalistes et aux influenceurs. Les avocats doivent aussi passer à la trappe. L’état sort son arme favorite, la pression fiscale. Des avis à tiers détenteurs (ATD) sont servis par l’administration fiscale aux avocats du barreau de Dakar. Un procédé pour limiter la liberté d’expression des avocats qui défendent certaines causes ou des personnes indexées par le pouvoir. C’est la grande purge entreprise par le nouveau pouvoir qui va s’étendre à d’autres secteurs.

Les quatrièmes victimes…La société civile

Selon nos sources, après les avocats, la société civile devrait être ciblées par les nouvelles autorités. Ce sont les organisations de la société civile comme Amnesty Internationale, la RADDHO ou les organisations de la défense des droits de l’homme qui seront dans les viseurs des autorités nouvelles. Notre source nous informe que « les intentions sont claires, ce sont les libertés d’expressions qui sont visées ».

Si les journalistes, les influenceurs, les avocats et les organisations de la société civiles sont muselés, alors le peuple Sénégalais devient une proie sans défense pour le nouveau PROJET qui cache ses ambitions réelles. « C’est pourquoi le PROJET n’est pas encore dévoilé aux Sénégalais car il cache des zones d’ombre sur les libertés des Sénégalais. Le jour où vous lirez le vrai PROJET de Sonko pour le Sénégal, vous serez surpris » nous informe notre source.

Mame Penda Sow pour xibaaru