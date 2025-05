Yvelines : Décès tragique d’un éboueur sénégalais percuté par un camion après une chute

En France, le travail des éboueurs fait partie des professions à risque. Un ripeur sénégalais du nom de Lassana Diagola est mort dans un accident de la route, ce mercredi 14 mai, dans les Yvelines. Sous le choc de la collision entre son camion-benne et un poids lourd, il a chuté de son marchepied et écrasé par le véhicule.

Un terrible accident. Ce mercredi 14 mai, l’éboueur sénégalais, Lassana Diagola, a perdu la vie dans un accident de la route, alors qu’il assurait le ramassage des ordures ménagères à Bougival en Yvelines, non loin de la résidence des Lions, sur la D113. Le drame a eu lieu aux alentours de 11h. En arrêt cardiorespiratoire à leur arrivée sur place, les secours n’ont pas réussi à réanimer la victime sénégalaise, Lassana Diagola, laissant ensuite la police réaliser les constatations d’usage pour ce type d’accident.

D’après les informations transmises par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours des Yvelines, relayées par Actu.fr, sous l’effet du choc entre un poids lourd et le camion-benne, la victime, notre concitoyen sénégalais, a chuté du marchepied arrière et a été écrasé par l’autre camion de l’effet de la précipitation. Peut-être pour s’enfuir après le choc des deux véhicules.

Trois autres personnes ont été légèrement blessées et transportées vers des hôpitaux en «urgence relative». L’accident a provoqué d’importantes modifications sur la circulation. En effet, la D113 a été coupée en direction de Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi. L’intervention des secours, qui ont tenté, en vain, de ranimer la victime, a duré trois heures.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel accident arrive. En juin 2024, un éboueur en service avait frôlé la mort après avoir été violemment percuté par une voiture à Bordeaux, pendant son service. L’accident avait particulièrement fait réagir. Le collectif Ripeurs avait alors dénoncé le manque de prévention faite à ce sujet, alors que le travail des éboueurs fait partie des professions à risque.

Cependant, les parents de la victime demandent aux autorités françaises que cet accident soit éclairé et que la justice soit bien rendue et par ailleurs aux autorités consulaires du Sénégal à Paris qu’elles s’impliquent pour demander aux autorités françaises de bien éclaircir les circonstances de cet accident mortel de leur concitoyen et que la justice soit bien rendue. Car on apprend que le chauffard du poids lourd qui a écrasé le ripeur sénégalais est d’origine portugaise.

Donc, on demande que toute la lumière soit éclairée pour cet accident de ce ripeur sénégalais aux Yvelines en France. Pour l’heure, le chauffard est entre les mains de la police française et l’enquête est automatiquement déclenchée pour savoir les causes réelles de cet accident mortel de notre compatriote sénégalais Lassana Diagola et l’autopsie est en cours de réalisation pour bien comprendre les circonstances de sa mort accidentelle.

« C’est un tragique accident qui montre combien le travail des ripeurs peut être difficile et dangereux dans certaines circonstances, souligne, ainsi, Luc Watelle, le maire (DVD) de Bougival. Ils sont tous les jours au service de la population à évacuer nos déchets. Aujourd’hui, la communauté des ripeurs et des chauffeurs de camions-bennes est en deuil et nous nous devons d’être avec eux pour les soutenir dans cette épreuve ».

Luc Watelle, le maire (DVD) de la ville de Bougival n’a pas non plus oublié d’avoir une pensée toute particulière pour les proches de la victime. « Enfin, et c’est probablement le plus important, ce monsieur a une famille qui vient de perdre un mari, un père, un parent dans le cadre de ce travail qu’il effectuait sur notre territoire. Au nom de tous les Bougivalais, je voudrais lui dire combien nous sommes peinés par le drame qu’ils vivent aujourd’hui ».Que la justice soit bien rendue !