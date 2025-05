Sa famille traquée…Macky Sall rattrapé par la «malédiction» des Wade

En quittant précipitamment le pouvoir, Macky Sall aurait sûrement dû s’attendre à ce qui lui arrive. L’ancien président de la République et sa famille sont au-devant de l’actualité. Depuis que le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est au pouvoir, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence est accusé de tous les péchés d’Israel. Des membres de sa famille sont sous une tempête judiciaire. Ce qui rappelle la traque lancée contre Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade.

Les récents développements judiciaires au Sénégal ont ramené sur le devant de la scène les affaires impliquant des membres de la famille de l’ancien président Macky Sall. Des enquêtes pour des soupçons de malversations financières et de détournements de fonds publics ont été ouvertes, visant plusieurs proches de l’ancien chef de l’État. Ces investigations, qui ont déjà conduit à des arrestations et des interrogatoires, ravivent les débats sur la transparence et la lutte contre la corruption au Sénégal.

En effet, Amadou Sall se retrouve particulièrement exposé dans l’enquête sur le scandale des 125 milliards de francs CFA, révélé dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF). Selon les médias, une partie de ces fonds a été transférée sur le compte de la société Woodrose Investment Ltd, hébergée à la NSIA. Des proches d’Amadou Sall, actuellement au Maroc, assurent que ces bons de caisse proviennent de la vente d’un terrain offert par l’ancien président Macky Sall à son fils en 2014.

Selon eux, c’est Farba Ngom, actuellement en prison, qui s’était chargé de la transaction dans le cadre d’un partenariat, expliquant ainsi les mouvements de fonds entre lui et la société Woodrose Investment Ltd. « Amadou Sall dispose de tous les justificatifs », affirme l’un de ses proches. D’après la CENTIF, bien que cette entreprise soit enregistrée au nom de Ndèye Seynabou Ndiaye, celle-ci aurait octroyé une procuration à Amadou Sall pour la gestion du compte, suggérant qu’il pourrait être le véritable bénéficiaire économique des fonds. Cette situation renforce les soupçons des enquêteurs et justifie, selon le PJF, la nécessité de son placement sous mandat de dépôt.

Deux autres enfants de Macky Sall sont aussi sous le feu des projecteurs. Selon Walfadjri Quotidien, dans son édition de ce jeudi 8 mai, les enquêteurs ont découvert que «SF-Farms SAS, une société sénégalaise d’élevage fondée en 2020» appartiendrait aux trois (3) enfants de l’ex président. Le journal signale que cette entreprise, à l’instar de la Société civile immobilière (SCI) Newport, de SCP ASA Vinvest, «une société ivoirienne partageant la même adresse que Woodrose-Investment», et Sénégal Transport Service SARL, «aurait des liens financiers étroits et suspects» avec Farba Ngom, placé sous mandat depuis février dernier pour, notamment, blanchiment de capitaux.

Si Amadou Sall a été convoqué au Pool judiciaire financier (PJF), le 7 mai dernier, et visé par un réquisitoire du parquet demandant son inculpation et son placement sous mandat de dépôt, son frère et sa sœur ne sont pas pour le moment inquiétés. La belle famille de Macky Sall n’échappe pas aussi à ce traque. Mansour Faye, frère de l’ancienne première dame, va bientôt passé devant la Haute Cour de Justice. Interdit de sortir du territoire, il devra s’expliquer sur sa gestion passée.

Les accusations portées contre certains membres de la famille Sall rappellent les affaires qui avaient éclaboussé la famille de l’ancien président Abdoulaye Wade. À l’époque, des soupçons de détournements de fonds publics et de favoritisme avaient également pesé sur des proches de l’ancien chef de l’État, alimentant les tensions politiques et sociales. Cette similitude entre les deux affaires suscite des interrogations sur les mécanismes de contrôle et de prévention de la corruption au Sénégal.

Sous le régime de Macky Sall, Karim Wade a été traqué, arrêté, envoyé en prison avant d’etre exilé. Karim était le trophée de guerre di régime sortant dans sa traque des biens dits mal acquis. Le fils de l’ancien président a été humilié et traîné dans la boue par le régime de Macky Sall. Un régime qui a fait de Karim un chef de parti virtuel. Chose qui pourrait se retourner contre le patron de l’Alliance Pour la République (APR). Amadou Sall pourrait connaître le même sort que Karim. La seule chose qui le sauve actuellement c’est qu’il n’est pas au Sénégal.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn