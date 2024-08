Encore en tête du classement des milliardaires au mois de juin, le patron de LVMH Bernard Arnault dégringole. La faute, en partie, à la dissolution de l’Assemblée nationale en France.

Vidéo Capital : Bernard Arnault éjecté du podium du classement mondial des milliardaires

Bernard Arnault n’est plus l’homme le plus riche du monde. Pire, il n’est même plus sur le podium du classement édicté par Bloomberg. Avec une fortune estimée à 185 milliards de dollars, le patron de LVMH se retrouve quatrième, derrière Mark Zuckerberg (188 milliards), Jeff Bezos (193 milliards) et Elon Musk (235 milliards). Seul non-Américain du top 10, Bernard Arnault pâtit notamment de la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale, décrypte BFMTV. Déjà à la fin du mois de juin, le milliardaire français avait perdu deux places dans ce classement.

Dans le sillage de cette dissolution, la Bourse de Paris avait connu de soubresauts. Or, comme LVMH est la première capitalisation boursière de la place parisienne, la fortune personnelle de Bernard Arnault avait été amputée de quelques milliards de dollars. Si le patron de Tesla, X, et SpaceX, Elon Musk, a gagné quelque 5 milliards de dollars ces dernières semaines, tout comme le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos (+ 3 milliards), le gain le plus important est à mettre au crédit du PDG de Meta.

Bernard Arnault possédait plus de 200 milliards début juin

En quelques semaines, Mark Zuckerberg s’est enrichi de 59,5 milliards de dollars lui permettant de truster la troisième place du classement de Bloomberg. La hausse du cours boursier de la maison-mère de Facebook lui a été largement profitable. De façon générale, ces classements mondiaux des milliardaires changent très souvent en raison des fluctuations boursières.

Début juin, Bernard Arnault possédait en effet encore 207 milliards de dollars. Le 26 juin dernier, le patron de LVMH Bernard Arnault avait acquis une «petite» participation dans le groupe Richemont, propriétaire de Cartier. Cela avait fait flamber l’action du groupe suisse à la Bourse de Zurich. À noter que le deuxième Français de ce classement de Bloomberg est vingtième. Il s’agit d’une femme, Françoise Bettencourt Meyers, héritière du groupe L’Oréal, dont la fortune est estimée à 85,8 milliards de dollars.

Source Capital.fr