Revue de presse : La modification du règlement intérieur de l’Assemblée à la UNE

Les quotidiens parus samedi 17 août 2024 traitent de plusieurs sujets politiques et de société, le sujet le plus en vue restant la modification de la loi portant réactualisation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, une des conditions posées par le Premier ministre Ousmane Sonko pour faire sa Déclaration de politique générale devant le Parlement.

Certains titres reviennent largement sur l’adoption, hier à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi relative à la réactualisation du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, une perspective sur la quelle insiste par exemple le journal SudQuotidien qui estime que “Les députés ouvrent la porte à Sonko”.

“La balle est désormais dans le camp du Premier ministre pour la tenue de la Déclaration de politique générale”, souligne le même journal

De son côté Vox populi, qui s’intéresse également à ce sujet, évoque le “retour du PM dans le règlement intérieur à travers la mise à jour de l’Assemblée nationale”.

Il précise que “les députés ont voté son adoption à l’exception d’une seule voix”.

“Il s’agit certes d’une proposition de loi, mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est que cela résulte d’un consensus”, s’est réjoui le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne, dont les propos sont repris par le même journal.

“Sonko va-t-il faire sa Déclaration de politique générale ?”, se demande le journal WalfQuotidien, en faisant allusion à ce qu’il appelle des “menaces” de députés de Benno Bokk Yaakar après la modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale réintégrant les dispositions relatives au poste de Premier ministre.

“Avec les menaces des députés de BBY de lui faire subir un sale quart d’heure et les propositions de dissolution de l’Assemblée nationale, ce rituel risque d’être problématique”, écrit le journal

L’Observateur en déduit que “l’Assemblée nationale met Ousmane Sonko devant ses responsabilités”, avec l’adoption hier, de la proposition de loi modifiant le règlement intérieur du Parlement, qui était “la condition posée par le Premier ministre Ousmane Sonko pour faire sa Déclaration de politique générale” devant les députés.

Le quotidien le Soleil amène ses lecteurs à s’intéresser à l’espace avec en perspective le lancement, hier, aux Etats unis, de GandeSat, le premier satellite sénégalais envoyé dans l’espace.

“Désormais à chaque fois que le satellite passera au-dessus du Sénégal-soit deux à trois passage par jour- il pourra se connecter à ces stations de mesure et d’aspirer toutes les données et de les renvoyer vers le centre de contrôle et de réception situé à Diamniadio”, écrit le journal.

Le quotidien national donne écho également à l’installation le même jour par le Premier ministre du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye

Ce comité dirigé par l’historien Mamadou Diouf et regroupant des universitaires et d’acteurs de la société civile du Sénégal et de l’étranger a été présenté par Ousmane Sonko comme une “étape cruciale dans la reconnaissance et l’hommage aux tirailleurs sénégalais, symbolisant un engagement renouvelé pour la justice et la mémoire historique”.

“Même s’il existe une abondante production littéraire, cinématographique et musicale, le massacre des tirailleurs sénégalais n’occupe pas la place qu’elle doit occuper autant dans nos histoires que dans l’histoire de l’empire coloniale français”, a fait constater le professeur Mamadou Diouf dans le même journal.

Du point de vue de l’historien sénégalais, “la France avait adopté la posture d’effacer ou de couvrir hermétiquement le massacre traité simplement comme une erreur”.

Le Soleil rend compte également du lancement officiel d’une plateforme de recensement des médias par le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.

Selon le ministre dont les propos sont repris dans le journal le Soleil, “ce support permet de renforcer le secteur, de lutter contre la précarité et de se mettre en conformité avec le code de la presse”.

Règlements de compte

“L’Etat n’a aucun problème avec la presse”, a-t-il ajouté, en réponse à la journée sans presse décrétée, mardi dernier, par une partie des patrons de presse au Sénégal.

Le journal a également donné la parole au président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal (CDEPS), initiateur de ce mouvement d’humeur. Mamadou Ibra Kane s’est félicité d’un “succès” et “salue l’appel au dialogue du chef de l’Etat”.

Les journaux donnent écho également à la sortie médiatique de l’ancien directeur général de l’ONAS, Monsieur Cheikh Dieng limogé quelque trois mois après sa nomination.

“Les premiers règlements de comptes” écrit à sa une le quotidien EnQuête, en faisant allusion aux déclarations de Cheikh Dieng qui se dit “victime d’une campagne de dénigrement” de la part de la tutelle

C’est le cas aussi du journal le Quotidien qui écrit : “Cheikh Dieng enfonce Cheikh Dièye”.

“Après ma déclaration, j’attends fermement que le ministre ait le courage de faire un point de presse pour apporter des éclaircissements à mes propos. Mieux de m’envoyer une citation directe pour une éventuelle confrontation en justice car il y a beaucoup de choses qui se passent au ministère de l’Assainissement et dont les Sénégalais devront être informés”, a poursuivi le quotidien le Quotidien en citant Cheikh Dieng, ex DG de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS).

