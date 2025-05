L’APR laisse le champ libre à Pastef…le parti de Macky ne pèse plus rien

En douze (12) ans, l’Alliance pour la République (APR) a su s’imposer sur le plan politique. Aidés par les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, les républicains ont réussi à avoir une véritable force de frappe. Mais depuis que le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a pris le pouvoir, les membres de l’ancien régime se font tout discrets. Pendant ce temps, les pastéfiens s’imposent. Macky et des hommes ne pèsent plus lourd sur l’échiquier politique.

L’APR se vide de ses plus fidèles membres ! Dieguy Diop, militante engagée de l’Alliance Pour la République et fidèle défenseure de l’ancien président Macky Sall, a annoncé sa démission du parti. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, elle met également un terme à sa carrière politique. Connue sous le surnom de « l’amazone » de Macky Sall, elle quitte les rangs de l’APR dans un contexte de turbulences pour le parti, marqué par une vague de défections, des convocations judiciaires et l’emprisonnement de certains responsables.

«Après moult réflexions, j’ai décidé de démissionner de l’Apr du Front , d’abandonner la politique. Je vous adore tellement tellement tellement, le Sénégal est ma vie mais dans ce contexte je ne plus évoluer je suis au regret de vous dire : que toutes mes activités politiques sont gelée. Je vais adorer Son Excellence Macky SALL jusqu’à la fin de ma vie, il demeure MON MENTOR mon leader ad vitam eterneam. Merci beaucoup pour tout à toutes et à tous. Merci, merci, merci encore et encore et encore», a-t-elle écrit sur le réseau social.

Avant elle, un ancien ministre avait aussi décidé de quitter le parti. Me Malick Sall a confirmé sa démission dans une déclaration largement reprise par la presse. Il évoque « des raisons personnelles » pour expliquer sa décision. Cet homme s’était fait connaître en février 2021, lors des manifestations violentes, en accusant les lutteurs d’en être à l’origine. Interviewé par France 24, il avait attribué les manifestations aux lutteurs « privés de leur passion » qui avaient envahi les rues de Dakar, expliquant que ces derniers étaient habitués à s’entraîner toute la semaine et à participer à des combats le week-end pour se défouler et gagner leur vie, activités dont ils étaient privés depuis un an.

Awa Guèye fait aussi partie de la longue liste des Apéristes qui ont quitté le navire beige-marron. Tout comme Abdoulaye Diouf Sarr qui se consacre pleinement à « Idées », une plateforme de réflexion et de propositions sur les grands enjeux publics. Des démissions qui sont un coup dur pour ce parti qui a su se forger un nom. Mais depuis l’arrivée de parti beaucoup de grands noms se sont tus. Des ministres, directeurs généraux et ancien président d’institution préfèrent ne pas attirer l’attention sur eux.

Une décision qui peut se comprendre. Avec la reddition des comptes, nombreux sont les hommes de Macky qui se sont terrés dans un silence de cimetière. Les nouvelles autorités traquent les milliards présumés volés. Et elles ont réussi à peindre les membres de l’ancien régime comme l’incarnation du mal. L’APR aurait laissé un pay en ruines. Avec la publication de certains rapports, les sénégalais se rendent compte que ceux qui les dirigeaient ne jouaient pas franc jeu avec eux.

Dans le cadre des enquêtes sur la gestion des 1 000 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la Covid-19, plus de 5 milliards de francs CFA ont déjà été recouvrés, selon le procureur de la République, Ibrahima Ndoye. Pour l’essentiel, ce sont d’anciens DAGE, des acteurs culturels…qui ont consignés ces hommes. Au même moment, cinq (5) anciens ministres sont dans le viseur de la Haute Cour de Justice. Et s’ils n’ont pas les justificatifs nécessaires, ils pourraient avoir des problèmes.

Des membres de l’APR, moins chanceux, croupissent depuis un certain temps dans les prisons. C’est le cas de Farba Ngom, Lat Diop…la liste est loin d’être exhaustive. Pour ne rien arranger, Macky Sall gère son parti depuis l’étranger. Sans leader et sans tête de pont, l’APR est sur la voie de disparaître. D’ores et déjà, il ne pèse plus rien face au Pastef qui a noyé une bonne partie des formations politiques de la coalition Diomaye Président !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn