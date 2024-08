Pastef a peur, la base ne répond plus…Sonko dans les nuages

Ousmane Sonko de Pastef semble encore être dans l’euphorie de la victoire du 24 mars 2024. Son candidat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est passé au 1er tour de la présidentielle avec plus de 54% des votes exprimés. Le Premier ministre, nommé quelques heures après la prestation de serment du nouveau président, s’est approprié la victoire de ce dernier, s’estimant être à la base de son élection. Sonko qui agit en véritable bénéficiaire du vote des Sénégalais, s’est lancé dans une vengeance aveugle en limogeant rapidement plus de 200 DG et PCA. Il installe à l’aveugle certains patriotes « insulteurs » oubliant au passage cette masse silencieuse qui a voté pour lui…Et c’est la base de PASTEF qui rue dans les brancards.

Le Slogan « Diomaye moy Sonko, Sonko moy Diomaye » (Sonko est Diomaye, Diomaye est Sonko) a séduit les Sénégalais lors de la présidentielle 2024. Et s’il y a quelqu’un qui profite bien des retombées de ce slogan, c’est bien le premier ministre qui hérite de pleins pouvoirs attribués par le président de la République. Même si le président ne lui a pas délégué ses pouvoirs, le premier ministre bénéficie de certaines prérogatives du chef de l’Etat.

Ousmane Sonko nomme aux emplois civils. Il a nommé les ministres, les DG et les PCA. Plus de 200 nominations en 4 mois. Plusieurs « insulteurs » ont été nommés. Des rappeurs sont devenus PCA. Des huissiers promus DG…mais la masse silencieuse qui attend des changements, est toujours dans l’expectative.

Et Ousmane Sonko n’entend pas la grogne des bas-fonds. Il croit que le slogan qui a séduit les Sénégalais, continue d’avoir un impact positif sur les populations. Il n’écoute plus la base. Il harangue les foules lors de ses sorties publiques mais ignore les attentes de ces populations qui ont cru en lui et voté pour son candidat. Les jeunes ne voient pas le PROJET pour lequel ils se sont battus. Et ils n’entendent ni le Premier ministre ni le président parler du sort de cette jeunesse qui s’est sacrifiée pour leur accession au pouvoir.

Les jeunes, las d’attendre un président aphone et un premier ministre revanchard, ont repris le chemin de la migration meurtrière. Pas un seul jour sans un bateau de migrants à la dérive avec son lot de morts. Aucune solution contre le chômage des jeunes et la cherté des produits de première nécessité. Les jeunes abandonnent la politique et le don de soi à Pastef, le parti au pouvoir. Les bases de ce parti, composées de jeunes, s’effritent et le parti part à la dérive. Un des responsables des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la Fraternité (PASTEF) tire la sonnette d’alarme.

Djamil Sané, le maire des Parcelles Assainies et responsable de la section Pastef des Parcelles Assainies de Dakar, s’estime bien placé pour faire le diagnostic de la gestion de l’entité politique dirigée par le premier ministre, Ousmane Sonko.

« Je le dis en toute responsabilité. Il faut qu’on dise la vérité en face. Pas pour les beaux yeux de qui que ce soit. Nous avons beaucoup sacrifié. Il y’a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail à cause du parti. Il faut que les nouveaux dirigeants du pays pensent à cela. Il ne faut jamais affaiblir la base. Et je constate malheureusement que c’est ce qui est en train de se produire. Nous avons intérêt à trouver d’autres alternatives pour remédier à cela. Nous nous acheminons vers des élections très importantes. Et on aura du mal à mobiliser si on n’y remédie pas », a alerté l’édile des Parcelles Assainies.

Djamil Sané reconnait que PASTEF aura du mal à mobiliser car la base est affaiblie. Le maire des Parcelles a bien vu ce que Sonko ne perçoit pas. Le PM est dans bulle de pouvoir cherchant à se venger. Ousmane Sonko regarde les jeunes s’aventurer en mer. Sans emploi et abandonnés à leur sort, les jeunes préfèrent le désespoir à l’humiliation. Le chômage est en pleine croissance tandis que le PM s’adonne à son sport favori qui est de se battre contre un ennemi inexistant.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn