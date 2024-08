Appel au boycott de l’Ambassade de France au Sénégal…

Sénégal, boycottons l’ambassade de France pour toutes ses injustices !

« Le droit international est, pour les États, non seulement, un ensemble normatif, mais aussi un langage commun »., déclarait Boutros Galy ancien secrétaire général de l’ONU.

Cette affirmation sied bien à l’austérité de l’ambassade de France au Sénégal quant à l’octroi de visas aux multiples jeunes demandeurs du pays de Senghor.

En effet il est devenu très difficile d’obtenir le sésame depuis le Sénégal, à destination de la France. Cette situation perdure. Elle est vécue par les Sénégalais depuis au moins une décennie. Pourtant, le Sénégal et la France entretiennent des relations diplomatiques historiques. Les deux pays ont tissé des coopérations en tous domaines depuis l’indépendance même si le petit pays d’Afrique occidentale a été une colonie du pays de De Gaulle. En tout état de cause, ils sont liés par l’histoire, encore une fois.

Malgré la dure période de colonisation, ce sont aussi les Tirailleurs sénégalais qui ont libéré la France des affres de l’occupation allemande. Mieux, le Sénégal a toujours participé à chaque fois que la France avait besoin d’une contribution quelle qu’en fut la forme. Cependant, il faut que la France, pays ami du Sénégal, reconsidère sa position par rapport à la question de la délivrance du visa aux Sénégalais qui le sollicitent. Sinon il ne sera pas superflu d’appeler au boycott de ses ambassades à cause des conditions qu’ils imposent.

Pour exemplifier ce propos, l’ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fages, a révélé que le consulat général de France a traité 43 000 dossiers en 2022 et 46 000 en 2023, avec une répartition de deux tiers pour des visas de court séjour « Schengen », et un tiers pour des visas de long séjour. » Une aberration !

Donc 46.000 dossiers ont été traités à raison de 100.000 Fcfa en moyenne par dossier, ce qui équivaut à 4 milliards six cent millions de FCFA. Ce chiffre multiplié par 5 ans donne 23 milliards FCFA. Et cela ne concerne que les dossiers traités par l’ambassade de la France. Imaginez ce que nous perdons au niveau d’autres ambassades comme celui des USA qui refoule aussi tellement de jeunes Sénégalais…

Comparativement à l’UE, celle-ci nous reverse 1.7 millions d’euros soit 1 milliard cent cinq millions de FCFA par an pour pêcher une très grande partie de notre poisson. l’UE paye trois fois moins que ce que l’ambassade de France gagne dans les frais de visa en un an. Il est devenu urgent de corriger. La situation ne peut perdurer. Et l’ambassade de France a l’obligation de rectifier, ne serait-ce que pour le souci de la réciprocité face à notre pays qui a de tout temps préservé nos relations avec ce pays à tout point de vue.

Tout compte fait, l’ancienne puissance coloniale est interpellée surtout à l’occasion de cette seconde moitié du mois d’août qui marque le débarquement de Normandie avec la participation remarquable des tirailleurs sénégalais qui, malgré les injustices subies, réclament depuis là-haut, justice pour leurs arrières petits-enfants. Nous en appelons enfin l’ambassade de France, à la culture du respect mutuel, au sens des responsabilités et à la sauvegarde des principes de justice dans un monde en pleines mutations. L’Afrique d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier, l’éveil des consciences a pris des proportions non négligeables et nous considérons que la France en est exactement consciente.

En conclusion, nous recommandons cette assertion de Martin Luther King et réclamons justice sinon nous nous réserverons le droit de combattre l’injustice jusqu’au bout !

« Une injustice, où qu’elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs, car nous sommes tous pris dans un tissu de relations mutuelles. »

Pape FALL

Président de l’Association Active pour le Progrès des Jeunes (AAPJ)