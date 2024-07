Diomaye et Sonko sans « SOLUTION » face aux problèmes…des jeunes

Le président Bassirou Diomaye Faye a bouclé cent (100) jours au pouvoir. Avant son élection, l’actuel locataire du Palais et son premier ministre avaient fait beaucoup de promesses aux jeunes. Mais depuis trois mois, les nouvelles autorités semblent incapables de régler un vieux problème. Ce qui n’empêche pas au membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) de faire face à la presse ce samedi. Un face à face qui sera guetté par une jeunesse à la quête d’une vie meilleure.

Les jeunes ont-ils perdu espoir dans le nouveau gouvernement porté par Ousmane Sonko ? C’est la question que beaucoup d’observateurs se posent depuis quelques temps. En effet, on note une recrudescence de l’émigration clandestine. Jeudi, l’agence de presse officielle mauritanienne avait indiqué que les garde-côtes avaient récupéré les corps de 89 personnes dans un gros bateau de pêche traditionnel qui avait chaviré au large de la côte sud-ouest du pays lundi. L’agence a cité des survivants selon lesquels que le bateau était parti de la frontière entre la Gambie et le Sénégal avec 170 passagers à bord, ce qui porte le nombre de personnes manquantes à 72.

À Saint-Louis, le premier ministre a tenté de calmer les ardeurs des jeunes migrants. «C’est dommage, c’est déplorable. Je lance encore un appel à la jeunesse: votre solution ne se trouve pas dans les pirogues», avait déclaré Ousmane Sonko dans l’ancienne capitale. Un discours qui ressemble un peu plus à un aveu d’échec de la part des nouvelles autorités. Ces nombreux départs sont le résultat d’un manque de confiance entre la jeunesse et le nouveau régime. Beaucoup parmi ces jeunes avaient applaudi quand Macky Sall été chassé du pouvoir.

Malheureusement, leur calvaire est loin de connaître une fin. C’est le même désespoir qui poussait les jeunes à prendre les pirogues pendant les deux mandats de Macky Sall qui pousse les jeunes à partir en ce début du premier mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Ce que le premier ministre demande à la jeunesse est une répétition. Depuis Wade, on demande à la jeunesse de rester au pays sans pour autant leurs proposer des solutions concrètes. Alors où est le PROJET tant chanté ? Il est toujours en gestation face à des problèmes très urgents.

Si ces jeunes ont recommencé à braver les océans, le nouveau régime y a sa part de responsabilité. Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, les patriotes avaient promis aux jeunes un PROJET. Ce « machin » allait changer les conditions de vies des jeunes. Un mois après son élection, le nouveau régime leur fait savoir que le PROJET n’est pas prêt et qu’ils doivent continuer avec le PSE, que les patriotes ont toujours coombattu, en attendant la fin de la rédaction du fameux PROJET. Un reniement qui a créé une désillusion chez les jeunes.

Pour ne rien arranger, les préfets et les maires sont en train d’appliquer le circulaire, datée du 7 mai 2024, du ministère de l’Intérieur. Dans le document, il a été demandé aux autorités décentralisées « d’initier des actions de désencombrement de la voie publique occupée du fait de ces activités », de « mettre en place un cadre de suivi des actions de désencombrement entreprises » et de « veiller à la non-réoccupation des espaces libérés ». C’est ainsi que beaucoup de municipalité ont entamé des opérations de déguerpissement. Le dernier en date a été noté au marché Sandaga où marchands ambulants et agents municipaux se battent.

Cette situation pourrait être une des causes de la recrudescence de l’émigration clandestine. Les mêmes causes et les mêmes effets sous Macky Sall se reproduisent dans le régime de Diomaye. Face à la situation, il sera très difficile pour le PROS (Président Ousmane Sonko) d’inviter les jeunes à rester au bercail. Le discours de Saint-Louis est un parmi tant d’autres où le régime tente de noyer ses échecs. En trois mois, le régime augmente la longue liste des chômeurs. Et pourtant le livre «Solutions» de Sonko semblait être la recette miracle à tout.

Les sénégalais nourrissent beaucoup d’espoirs en ce régime. Alors le pouvoir doit trouver des solutions aux problèmes des populations. Moins d’accusation et d’intimidation. C’est leur seule manière de revenir dans le jeu politique. Les jeunes commencent à avoir des regrets face à leur choix. Le tandem Sonko-Diomaye doit tout faire pour pour stopper la colère des jeunes qui les ont portés au pouvoir !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru