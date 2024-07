Sonko acte le retour de Karim…Voici les dessous du grand deal

Encore une fois de plus, Le parti Démocratique Sénégalais (PDS) s’illustre dans les déclarations fracassantes. Et quand il s’agit de Karim, le PDS ne fait pas dans la dentelle. Les libéraux foncent tête baissée quand il est question de leur leader Karim Wade qui se trouve au Qatar depuis 2013. Le parti de Wade vient d’annoncer une fois de plus le retour du fils prodige, comme c’est le cas chaque année. Et cette fois, certaines indications nous informent d’un gros deal entre le leader du Pastef Ousmane Sonko et le leader du PDS, Karim Méissa Wade…

Bachir Diawara annonce : « le fils de l’ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, va rentrer au bercail avant les élections législatives. Notre chef de file est Karim Wade et je pense que le PDS est très clair là-dessus et nous l’attendons à l’occasion de ces joutes électorales pour une participation active pour renforcer et mettre son expérience à la disposition du parti. Actuellement, nous pensons qu’il n’y a aucun obstacle qui s’oppose véritablement à la venue de Karim Wade au Sénégal », a déclaré le porte-parole de PDS.

Mais comme d’habitude le Porte-parole du PDS ne donne pas de date précise et nous laisse dans le flou : « Karim n’a pas encore donné de date pour venir au Sénégal. Nous attendons. Il a son agenda et le moment venu, il va nous aviser ». Donc pourquoi le Porte-Parole du PDS, Bachir Diawara affirme que Karim Wade va rentrer au Sénégal alors qu’il n’a donné aucune date et que personne ne maîtrise son agenda. Comment le sait-il si le principal concerné lui-même n’a absolument rien dit ? Ce sont les élucubrations d’un cabotin qui veut montrer son importance dans un dispositif du PDS où il ne représente rien du tout. La vérité est ailleurs…

Karim Wade viendra au Sénégal mais personne ne sait quand. Depuis 2019, il est annoncé au Sénégal. Depuis lors, Karim n’a pas franchi les frontières du Qatar et des émirats Arabes Unis. Il tourne dans la péninsule arabique de peur de montrer le bout du nez dans un autre continent où il n’est pas sûr d’échapper aux Mercenaires et autres chasseurs de prime qui lui en veulent dans les affaires libyennes.

Karim Wade n’a pas mis les pieds à Paris depuis 2013 et le Sénégal depuis 2016. Maintenant que Macky Sall a quitté le pouvoir, il a négocié son retour avec le nouveau Premier ministre. Le deal entre Sonko et Karim ne date pas d’aujourd’hui. Karim a soutenu la coalition « Diomaye Président ». Et aujourd’hui il attend le retour de l’ascenseur…

Karim Wade a soutenu la coalition « Diomaye Président » et le président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement affilié au PDS a confirmé que le parti des libéraux est de la mouvance présidentielle et non de l’opposition puisqu’ils ont soutenu la coalition victorieuse. La visite du candidat Diomaye à Me Abdoulaye Wade a été rendue possible grâce à son fils. Aujourd’hui, les consignes de vote du PDS qui ont compté dans la victoire du candidat de Sonko doivent être récompensées. Et le retour de leader du PDS a été rendue possible par la volonté du puissant premier ministre Ousmane Sonko. Et ce n’est pas tout.

Selon des sources proches du Parti démocratique Sénégalais, Les libéraux iront aux législatives mais ils ne seront pas seuls. Comme en 2022, les libéraux et Yewwi étaient dans une inter coalition. Et c’est encore cette inter coalition qui sera reconduit aux prochaines législatives. Et Karim Wade sera la tête de liste des Libéraux qui vont aller avec la bannière Wallu. Et Ousmane Sonko sera la tête de liste de la coalition Wallu. L’inter coalition Yewwi-Wallu aura la faveur des pronostics mais les choses vont changer après les Législatives. Ousmane Sonko convoitera le poste de Président de l’Assemblée Nationale (PAN) pour être la seconde personnalité de l’état et « successeur » du président de la République.

Et c’est Karim Wade qui sera l’attraction post-électorale. Selon nos sources, Karim Wade sera le prochain locataire de la Primature. Il sera le prochain Premier ministre après les Législatives. Ousmane Sonko sait que Karim Wade pourra faire l’affaire et le job. Il a les compétences et il a un bon carnet d’adresses et jouit d’une bonne réputation dans les pays du Golfe. Ousmane Sonko a déjà vu les difficultés à être PM. Et il veut se consacrer à la politique et rien que la politique. A l’assemblée Nationale, Sonko le politicien pourra à loisir diriger et massifier le Pastef…

