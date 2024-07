Aliou Sall : « Il y’aura tôt au tard clash entre Sonko et Diomaye Faye »

Aliou Sall, invité de Babacar Fall, est revenu sur la « dualité » entre l’actuel Président de la République et son Premier ministre. D’après le frère de Macky Sall, si Sonko ne fait pas attention, il risque d’être « trompé par Diomaye ».

« Je n’ai jamais écouté Diomaye avant qu’il ne soit élu. Et après son élection, qui m’a d’ailleurs surpris, c’est à ce moment que j’ai commencé a réécouter ses discours. J’ai remarqué, à cet effet, que c’est quelqu’un de très posé, de rationnel, quelqu’un de méthodique. Et quelqu’un comme ça, penser qu’il est faible, c’est se tromper…», a témoigné Aliou Sall qui rappelle les origines de l’actuel chef de l’Etat Sénégalais.

Il pense, à cet effet, que si Ousmane Sonko ne fait pas attention, Diomaye risque de lui voler la vedette, mais surtout prendre ses distances. Et il s’en explique : « Parce que Sonko, dans sa communication, est plus à l’aise dans la confrontation. A la longue, il risque de provoquer une certaine animosité entre lui et bon nombre de sénégalais. Et si cela se répercute sur la gestion de Diomaye, je ne doute pas, qu’en tant que Président de la République, il va prendre ses responsabilités. Ce qui va provoquer la rupture. Je ne le souhaite pas pour eux, parce que c’est mauvais pour le pays. Mais si j’étais à leur place, je ferai en sorte qu’il y ait un certain équilibre, que chacun puisse rester dans son créneau. Mais la façon dont les choses se déroulent actuellement, il y’aura tôt au tard clash (entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye)».