Ce DG de Diomaye est une vraie catastrophe…Que des gaffes !

Tout dirigeant a besoin de la meilleure équipe pour réussir sa mission. Et Bassirou Diomaye Faye ne dira pas le contraire. Le Président de la République a besoin des meilleurs s’il veut matérialiser leur fameux «PROJET». Malheureusement, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est gangrené par des profils catastrophiques. Depuis quelques jours, un nouveau Directeur Général (DG) s’illustre de la plus mauvaise des manières. Sa communication est catastrophique pour quelqu’un qui occupe un poste de responsabilité.

Le Directeur Général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), Ngagne Demba Touré, est au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux. Lors d’un panel organisé par les jeunes patriotes des Parcelles assainies, il s’est littéralement perdu dans ses explications sur l’appel à candidature. « Si c’est pour la météo ou les postes de chef de quartier, on peut procéder par appel à candidatures. Mais pour le reste, il n’est pas question de le faire », avait déclaré le membre de Pastef avec assurance.

Poursuivant sa déclaration, il avait fait savoir que seuls les membres de Pastef doivent être nommés dans le gouvernement. « Il faut l’assumer, les membres de Pastef doivent être au cœur de l’appareil de l’Etat », avait-t-il déclaré. Une déclaration qui intervient au moment où le président Bassirou Diomaye Faye avait promis, dans son programme, de nommer certains postes par appel à candidatures. Une contradiction qui a fait réagir sur les réseaux sociaux et sur les plateaux de télévision. Car ce parti n’a pas respecté la promesse faite aux sénégalais. Désormais, des leaders se permettent de se payer la tête des personnes qui ont voté pour eux.

Contre toute attente, Ngagne Demba Touré a changé de discours à l’émission «Faram Facce». Invité de Pape Ngagne Ndiaye, le jeune directeur a tenté de rectifier le tir (voir vidéo 2). Sauf que si Ngagne Demba Touré a changé son discours, ce n’est pas de bonté de coeur. Ce rétropédalage, c’était pour ne pas s’attirer la colère des sénégalais. De nombreux électeurs de Pastef ne sont pas membres de ce parti. Ils ont voté pour un changement et non une continuité de ce qui se faisait lors des régimes précédents. Mais il y’a des personnes comme le directeur général du SOMISEN pour leur rappeler les réalités de la politique sénégalaise.

Ngagne Demba Touré fait ouvertement l’apologie du reniement. Ces différents discours le prouvent suffisamment. Ses deux (2) discours sont d’une incohérence inouïe. Le jeune politicien parachuté DG par Diomaye soutient une thèse et se contredit le lendemain. Le discours des cadres de Pastef commence à être un manque de respect pour les 54% de sénégalais qui ont voté pour le président Bassirou Diomaye Faye. Comme quoi, les «promesses des hommes politiques n’engagent que ceux qui y croient».

Pour René Pierre Yéhoumé, «Ngagne Demba Touré, c’est l’histoire d’un tocard en puissance, allaité à la rivière de l’inconscience et du sevrage. C’est un biberon politique qui pense qu’aller à la télé, c’est réciter ses cours de droit. Mais on a vu votre Mbappé soit disant Imam, nerveux sur TV5. La honte de l’année». Le membre de Pastef a bien besoin d’être coaché en communication. Pour un DG, le membre de Pastef communique très mal. Et faut repasser en revue toutes ses sorties médiatiques pour s’en rendre compte.

Mais Ngagne Demba Touré ne fait que suivre la logique de ses leaders. Ils avaient promis des appels à candidature malheureusement, ils n’ont toujours pas respecté leur promesse. Le problème des partisans de Diomaye et Sonko c’est qu’ils sont toujours dans des discours d’opposant. Les deux sorties de Ngagne Demba Touré sont suffisantes pour le prouver. Pour éviter les dérives communicationnelles, les nouveaux DG de Diomaye doivent limiter et revoir ses sorties médiatiques. Sinon ils continueront à se contredire et décevoir leurs électeurs.

Diomaye et Sonko doivent sortir de leur zone de confort. Pour éviter d’être des risées, elles doivent s’entourer d’une équipe professionnelle de communication. Trop d’errements inutiles qui peuvent influer sur la bonne marche du projet. Il est temps pour le Président Bassirou Diomaye Faye de canaliser ses hommes. Ils ne sont plus de simples opposants. Mais des leaders qui doivent matérialiser toutes leurs promesses de campagne !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn