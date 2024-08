France : une femme meurt après 11 heures d’attente aux urgences

En Isère, une femme nommé Cathy, 61 ans, meurt après 11 heures d’attentes aux urgences, son mari porte plainte, “On ne s’est pas occupé d’elle !” selon son époux.

C’est un véritable drame. Le 4 janvier 2024, Cathy, une femme âgée de 61 ans, est décédée après avoir attendu 11 heures aux urgences à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu, en Isère. La victime devait simplement passer une radio des pieds, car deux de ses orteils étaient infectés. Mais elle est malheureusement décédée d’un infarctus sur place. Son mari Jean-Didier Bonnard était avec elle ce jour-là. Pour lui, son épouse a perdu la vie à cause de la négligence de l’établissement de santé.

Jean-Didier Bonnard était invité au micro de RTL pour évoquer ce drame et l’implication de l’hôpital selon lui. « Elle avait deux orteils qui s’étaient infectés, un à chaque pied. Un problème bénin. Quand je l’ai emmenée, il n’y avait rien de grave », a-t-il expliqué. Son mari a précisé que l’état de santé de sa femme était fragile. « Elle était handicapée, avait une insuffisance cardiaque, rénale et pulmonaire. Mais ça n’a pas empêché qu’ils l’ont laissée 11 heures, ils ne se sont pas inquiétés (…) Rester 11 heures assise sur une chaise sans bouger, c’est énorme », a enchaîné le mari de Cathy.

« C’est comme si on lui avait demandé de courir un marathon. Elle a fait une crise cardiaque parce qu’elle a couru un marathon de 11h du matin à 10h le lendemain matin. On me dit : on ne meurt pas d’être resté 24 heures sans manger et 11 heures sur une chaise. Pour tout un chacun, oui. Mais Cathy est morte parce qu’on ne s’est pas occupé d’elle correctement, c’est tout », a conclu Jean-Didier Bonnard. De son côté, l’hôpital a nié toute implication dans le décès de la victime et a proposé à son époux une rencontre.

