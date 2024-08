Irlande : Un employé d’un zoo enfermé dans l’enclos des lions et abandonné

Une enquête a été ouverte pour comprendre comment un employé du zoo de Belfast (Irlande) a pu se retrouver enfermé dans l’enclos des lions

Il aurait pu être dévoré par des lions, sans pouvoir s’échapper. Un employé du zoo de Belfast (Irlande) a vécu une expérience atroce la semaine passée, raconte Belfast Telegram jeudi. Il s’est retrouvé enfermé et bloqué dans l’enclos des félins.

La porte se referme et se verrouille

Le salarié était entré dans cet espace, avec un autre employé plus expérimenté, alors que les lions avaient été mis à l’écart pour éviter un possible contact. Mais quand son collègue était parti, la porte s’était verrouillée. Les félins avaient été relâchés et pouvaient circuler librement. La personne était « enfermée » avec les lions et n’avait « nulle part où aller », a décrit une source au média irlandais.

Le conseil municipal, propriétaire du zoo, a confirmé l’incident. Il a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de comprendre comment le salarié a pu se retrouver coincé avec les lions et combien de temps il a été exposé à ce danger. « Nous prenons très au sérieux la sécurité de tout notre personnel, de nos visiteurs et de nos animaux », a-t-il déclaré.

Des questions se posent

Plusieurs politiciens irlandais ont réagi à cet incident. Ils exigent que les normes de sécurité du zoo soient revues, afin de garantir le bien-être des visiteurs, des salariés et des animaux.

Le zoo de Belfast abrite des lions de Barbarie. Autrefois originaires d’Afrique du Nord, ils sont tous éteints à l’état sauvage aujourd’hui. « Notre lion mâle s’appelle Qays et vit avec deux femelles nommées Fidda et Theibba », indique le parc sur son site Internet.

Source 20mn