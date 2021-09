Irlande : 2 Nigérianes arrêtées pour…esclavage et proxénétisme

Deux femmes nigérianes qui sont devenues les premières personnes en Irlande à être reconnues coupables de traite des êtres humains pour le réseau de prostitution qu’elles dirigeaient, ont été condamnées à des peines de prison de cinq ans et huit mois et cinq ans et un mois.

Alicia Edosa (45 ans) et Edith Enogaghase (31 ans) ont chacune été reconnues coupables de deux chefs de traite de femmes en Irlande entre septembre 2016 et juin 2018 à l’issue d’un procès avec jury de six semaines devant le tribunal pénal du circuit de Mullingar en juin.

Edosa de The Harbour, Market Point, Mullingar, et Enogaghase de Meeting House Lane, Mullingar, ont également été condamnés chacun pour une seule accusation d’organisation de la prostitution ainsi que pour une série d’infractions de blanchiment d’argent.

Le mari d’Enoghaghase, Omonuwa Desmond Osaighbovo, a également été reconnu coupable de quatre infractions liées au blanchiment d’argent en Irlande.

Tous trois avaient plaidé non coupables à un total de 63 infractions distinctes.

Lors d’une audience de détermination de la peine le mardi 28 septembre, le juge Francis Comerford a infligé une peine d’emprisonnement de cinq ans et huit mois à Edosa avec effet rétroactif au 14 avril 2019, date à laquelle elle a été placée en détention pour la première fois pour des condamnations en vertu de la loi sur le droit pénal (traite des êtres humains). 2008.

La juge Comerford a condamné Enogaghase à cinq ans et un mois de prison pour les mêmes infractions antidatées à sa condamnation le 10 juin 2021.

Le juge Comerford a déclaré que les infractions ne concernaient pas la traite des femmes en Irlande, mais le contrôle exercé sur elles une fois qu’elles sont arrivées ici lorsque les victimes étaient devenues des « esclaves sous contrat ».

« Ils ont contraint les victimes à une période prolongée et dégradante de prostitution, ce qui a fait un grand tort à toutes les victimes pour un gain financier », a déclaré le juge irlandais…Lire la suite en cliquant ici