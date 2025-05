Un impressionnant patrimoine financier attribué à Farba Ngom

Farba Ngom a été entendu par la DIC mardi dernier. Sous mandat de dépôt depuis le 27 février dernier, le maire des Agnam a été extrait de sa cellule- pour la deuxième fois ces derniers jours- pour être entendu au sujet de son patrimoine immobilier. Wal fadjri, qui donne l’information, souffle que les enquêteurs attribuent au responsable de l’APR d’importants biens aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger.

Farba Ngom serait en effet «propriétaire de 251 parcelles issues des lotissements ‘Hangar des pèlerins’ et ‘BOA’ ainsi que de 29 titres fonciers situés dans la commune de Ngor-Almadies et de Sociétés civiles immobilières», liste le journal. Celui-ci souligne que d’autres terrains appartenant au mis en cause, d’après les enquêteurs, auraient été localisés au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Togo.

De plus, poursuit la même source, il aurait été établi que Farba Ngom est le propriétaire des sociétés Woodrose-Investment et SF-Farms; lesquelles auraient «procédé à l’acquisition de titres publics sur le marché secondaire dans plusieurs pays de l’UEMOA, notamment ceux cités plus haut et le Sénégal. Ces sociétés seraient liées à Amadou Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall.

Ce dernier est soupçonné dans le rapport de la Centif d’être au cœur de transactions douteuses pour 10 milliards de francs CFA. Sa convocation au Pool judiciaire financier (PJF), ce mercredi 7 mai, est restée lettre morte.