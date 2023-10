Le Sénégal préoccupé par la reprise des hostilités entre Israël et Palestine

Le Sénégal invite l’Israël et la Palestine à éviter d’aggraver un bilan humain et matériel déjà lourd. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères indique que le Sénégal est « gravement préoccupé par la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien le samedi 7 octobre 2023 ».

Il « condamne les attaques à l’origine de cette nouvelle spirale de la violence et appelle toutes les parties à la retenue ». Et en sa qualité de Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal réitère « la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les Parties, en vue de parvenir à l’objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies, de deux États indépendants, Israël et Palestine, vivant côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues ».