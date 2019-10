Le Sénégal remporte le championnat de monde de…Couscous

Le Sénégal remporte le 22èmeChampionnat du monde de couscous au Cous Cous Fest à San Vito lo Capo, en Sicile

Le Sénégal est le nouveau champion du monde de couscous. L’annonce est tombée lors de la 22ème édition du CousCous Fest, le festival international de l’intégration culturelle, organisé par l’agence Feedback de Palerme en partenariat avec la municipalité de San Vito Lo Capo, qui a vu participer de manière totalement pacifique les équipes de cuisiniers d’Israël, Italie, Maroc, Palestine, Etats Unis, Tunisie, ainsi que l’équipe du HCR, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la grande nouveauté de cette année.

La recette de la chef sénégalaise Mareme Cisse, originaire de Dakar et actuellement aux fourneaux du restaurant Ginger People & Food de la coopérative sociale Al Karub à Agrigento, en Italie, était un couscous sénégalais aux légumes du jardin, mangue et poulpe, servi sur une crème de carottes et gingembre aux herbes de Salamba et aux épices. Un plat qui a su convaincre le 100% du jury technique présidé par Enzo et Paolo Vizzari et qui a également reçu le prix Conad pour la meilleure présentation.

Le jury populaire, composé par les visiteurs de la manifestation, a récompensé l’Italie représentée par Giuseppe Peraino, Francesco Bonomo et Massimiliano Poli, chef du restaurant Eataly Paris Marais. Leur recette, intitulée Viniri, était à base de cous cous à la trapanese et de sébaste en trois consistances.