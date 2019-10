Dionne : « Le TER appartient au peuple et non au chef de l’Etat »

Lors du Forum organisé par le cercle de Réflexion Républicaine sur le thème « Macky Sall : Parcours, Vision et Réalisations », le Ministre d’Etat secrétaire général de la présidence (ME-SGPR) est revenu sur la réalisation du TER…

Pour le ME-SGPR, « le TER appartient au peuple, pas au chef de l’Etat »…

« Il y a beaucoup de polémiques sur le train. Mais pourquoi le TER son coût a été optimisé. On a fait un appel d’offres international. 22 sociétés ont soumissionné on a pris la meilleure offre. Je pense qu’il est arrivé un moment où les gens doivent être fiers de ce qui est fait dans ce pays, ce train appartient au peuple pas au Chef de l’Etat, pas au Gouvernement. Soyons patients, en fin d’année le TER il va être opérationnel, et ce qui vont le prendre seront fiers du Président de la République. Mais quand les pluies sont en retard on dit que c’est le Président, quand on a un excès d’eau même chose. Mais comme disait Macky Sall, une fois lors d’un conseil ministériel, « So takhawé niouné gua tokk, gua tok gnouné gua dionkone ». Il faut que l’on arrête cette culture du misérabilisme, cette culture du nihilisme. Ce bilan existe », dira-t-il…