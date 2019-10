Dionne : « Je n’ai jamais eu de doute que le président… »

Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne est de retour. Et quel retour ! Lors du Forum organisé par le cercle de Réflexion Républicaine sur le thème « Macky Sall : Parcours, Vision et Réalisations », il est revenu sur la polémique qui avait entouré sa sortie relative au score du Président sortant lors de la Présidentielle. « Nous pouvons- nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat Macky Sall », avait dit Boun Abdallah Dionne lors d’une rencontre au siège de l’APR au mois de février dernier. Le Chef de l’Etat avait finalement rempilé avec ce même score, ce qui avait poussé l’opposition et une certaine société civile à penser à un score truqué d’avance. Mohammed Dionne a apporté sa réponse et n’a pas mâché ses mots.

« Je n’ai jamais eu de doute que le Président Macky Sall serait élu au 1er tour. Je pensais même que le score serait supérieur à cela. On m’a attaqué dur ici parce que j’avais dit qu’il devrait avoir un minimum de 57%. Certes, c’était à la veille des élections. Dieu nous a donné raison, il a eu plus que ça. Mais moi je pensais qu’il allait faire davantage » a-t-il dit. À la question de savoir pourquoi une telle certitude, l’ancien PM d’en profiter pour lancer des pierres dans le jardin de la classe politique opposante.

« Parce qu’une nation a besoin de stabilité. Et qui incarne le mieux une stabilité de notre nation dans la classe politique ? Je n’en vois pas. Qui incarne un projet politique horizon 2035 en une génération dans la classe politique, qui porte une alternative au PSE en long terme. Si vous en connaissez un nom dites le moi ? La critique est aisée mais l’art est difficile », martèlera t’il.

Sur les grands projets du Chef de l’Etat notamment le TER, Boun Abdallah de montrer aussi les crocs, et d’inviter les uns et les autres à « bannir cette culture du misérabilisme »