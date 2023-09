Le sergent-chef vend son arme à une syndicaliste à…40.000 frs

Le Sergent-chef de police B.G.N. en service à la Brigade spéciale de protection des personnalités (BSP) a été placé, le mardi 26 septembre 2023, dans les locaux disciplinaires de l’Ecole de Police d’Abidjan pour avoir donné son arme de marque SIG SAUER au syndicaliste B. Yssouf.

Un scandale secoue la Brigade spéciale de protection des personnalités (BSP). Un Sergent-chef de la police nationale a été placé en détention disciplinaire à l’École de Police d’Abidjan. Le sergent chef a remis son arme de service, un pistolet de marque SIG SAUER, à un syndicaliste du nom de B. Yssouf en échange d’une somme de 40 000 francs CFA.

Le syndicaliste interpellé à Yopougon

Les événements se sont déroulés le mardi 26 septembre 2023. En effet, le Maréchal de Logis (MDL), G.E.S., en service à l’Unité de Lutte Contre le Racket (ULCR) du Commissariat de Police du 39ème Arrondissement d’Abobo, a conduit B. Yssouf, un Ivoirien de 40 ans, se présentant comme syndicaliste et résidant à Yopougon, au service des Enquêtes Générales de la Préfecture de Police d’Abidjan.

L’arrestation de B. Yssouf a eu lieu à Yopougon Niangon Nord, à proximité de l’antenne des impôts, non loin de la station Lubafrique. Lors de son arrestation, il avait en sa possession le pistolet automatique SIG SAUER, bien que le chargeur ne soit pas garni.

Une révélation choquante a immédiatement conduit à l’ouverture d’une enquête approfondie

Face aux interrogations des autorités sur l’origine de l’arme à feu, B. Yssouf a affirmé que l’arme lui avait été remise par le Sergent-chef de Police B.G.N., en échange de la somme de 40 000 francs CFA. Cette révélation choquante a immédiatement conduit à l’ouverture d’une enquête approfondie.

L’agent de police incriminé, le Sergent-chef B.G.N., a été interrogé à son tour et a reconnu les faits qui lui sont reprochés, confirmant ainsi la version de B. Yssouf. Cette admission de culpabilité a davantage enflammé les discussions autour de l’affaire.

Le syndicaliste B. Yssouf, ainsi que le pistolet SIG SAUER du policier, ont été mis à la disposition de la Direction de la Police Criminelle (DPC) pour approfondir l’enquête et établir tous les détails de cette transaction illégale.

Indignation et inquiétude

Cette affaire a suscité l’indignation et l’inquiétude au sein des forces de l’ordre, mettant en lumière la question de l’intégrité des agents de police et de la sécurité publique. Le rôle crucial de la police dans la préservation de l’ordre et de la justice exige une conduite irréprochable, et de tels actes compromettent sérieusement la confiance du public.

L’enquête en cours permettra de déterminer les sanctions appropriées et de restaurer la confiance du public dans les institutions de sécurité.

Source Linfodrome