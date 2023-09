Libération imminente de Sonko…Le mensonge d’un grand politicien

L’opposition sénégalaise est de « mauvaise foi ». Cette assertion pourrait bien être le titre d’une scène comique au théâtre Daniel Sorano de Dakar. Les déclarations abracadabrantesques de notre opposition en mal de repère, sont légion. A chaque sortie, les ténors sur papier de cette opposition s’abrutissent dans leurs discours. Aïda Mbodj et ses pleurs à la vue de Sonko étaient une manipulation et un mensonge ridicules. Mais le mensonge le plus hilarant vient d’un vieux « sage » aux cheveux blancs qui n’a aucun scrupule à mentir devant ses enfants et petits-enfants…

Les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi s’épanouissent dans le malheur de leur camarade Ousmane Sonko. Ils font du malheur de Sonko un fonds de commerce. Aïda Mbodj avait déclaré avoir vu Sonko dans un tel état lamentable qu’elle a coulé des larmes. Mais le lendemain, les langues se sont déliées. Aïda Mbodj n’a pas eu accès à Sonko au pavillon spécial de l’hôpital. Elle a seulement monté une mise en scène grotesque pour s’attirer les yeux de l’opinion.

Elle n’a pas vu Ousmane Sonko mais elle a décrit son état « lamentable » et a pleuré. Quel mensonge de la part d’une mère de famille ! Aïda Mbodj a fait tout ça, pour s’attirer les regards de l’opinion et émouvoir les militants de l’ex-Pastef. Aïda Mbodj a choisi de faire du mensonge, une arme pour aller en direction de février 2024. Elle verse des larmes pour montrer qu’elle est une personne sensible face aux souffrances des autres.

Mais le plus gros mensonge viendra d’un vieux « sage » mytho. Habib Sy, Président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, ancien ministre d’Etat de Wade et patron du Parti Espoir et Modernité/Yaakaar U Réew Mi (personne ne connaît) surfe sur la souffrance de Sonko pour se hisser en politique. Il est à la tête d’un parti insignifiant, et veut profiter de la situation d’Ousmane Sonko pour avoir du crédit. Il a été pris en flagrant délit de mensonge.

Lors de la visite à Tivaouane de la coalition Yewwi Askan Wi le mardi 26 septembre 2023, Habib Sy président de la conférence des leaders a affirmé qu’Ousmane Sonko « sera libéré sous peu ». Le journal Source A du mercredi 27 septembre, comme un démenti à la déclaration de Habib Sy écrit dans ses colonnes : « Interné au Pavillon spécial depuis plusieurs semaines après un malaise provoqué par sa grève de faim, Ousmane Sonko devrait pouvoir retourner à la prison de Sébikhotane pour y poursuivre sa détention. »

Ce qui est la preuve que le Président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi divague en annonçant qu’Ousmane Sonko sera libéré sous peu. Ce qui est la preuve que lui aussi, profite de la situation de Sonko pour répandre des mensonges. Tout ceci pour séduire les militants de l’ex-Pastef pour ensuite aller à leur conquête. Habib Sy pense qu’avec la situation, il pourra gagner en popularité.

A Tivaouane, il ne s’est pas seulement limité à annoncer la libération d’Ousmane Sonko sous peu. Devant le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, il a tenté de déformer certaines réalités pour peindre un tableau sombre du Sénégal.

« Nous avons décliné auprès du Khalife, un ensemble de faits que nous sommes en train de vivre, non pas pour pleurnicher, mais pour les dénoncer. Parmi les faits avérés, il y a la situation particulière de notre frère Ousmane Sonko. Nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne pouvons pas déstabiliser le Sénégal. Cela ne fait pas partie de notre philosophie et nous n’en avons pas les moyens. La situation que nous vivons est catastrophique. Nous n’avons plus la liberté de nous réunir, comme le prévoit la Constitution du Sénégal » a dit Habib Sy.

Du déjà vu ! Du déjà entendu ! Les différents régimes qui se sont succédé au Sénégal ont tous eu à subir des discours de ce genre. Habib Sy doit changer de disque, celui-ci est rayé. Toute cette campagne de dénigrement doit cesser. Surtout quand certains propos sortent de la bouche d’Aïda Mbodj ou de celle d’Habib Sy. Des politiciens dont on connait le passé ici au Sénégal, et qui ne sont pas des exemples pour la jeunesse.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn