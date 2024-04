Le SUDTM a tenu son premier congrès ordinaire (communiqué)

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM

Le Directoire

RESOLUTION N°1

Le Directoire de l’ASAS AND GUEUSSEUM :

1- /Considérant l’élection du camarade Mbaye SOW au poste de Secrétaire Général du SUDTM lors de son 1er congrès ordinaire après 30 ans d’existence et la résolution qui en est issue réaffirmant son ancrage à And Gueusseum ;

2- /Considérant que la création de l’ASAS And Gueusseum en 2017 répond à la volonté du regretté Sidya Ndiaye SG du SUDTM de voir la Fonction Publique Locale mise en œuvre après le vote de la loi 2011-08 du 30 mars 2011 mais aucun décret d’application n’avait été signé, ainsi que le paiement de l’indemnité de départ et les pensions des personnels retraités des ex conseils régionaux redéployés du fait de l’acte 3 de la décentralisation ;

3- /Considérant l’impasse dans laquelle se débattent les agents des collectivités territoriales pour exiger l’harmonisation des augmentations de salaire à l’instar de leurs collègues de la Fonction publique d’État ;

4- /Considérant l’impérieuse exigence du parachèvement de la mise en œuvre de la Fonction Publique Locale dont And Gueusseum, sous la houlette de son Président Mballo Dia Thiam, est parvenue à faire signer les 11 premiers décrets d’application en 2018 après pas moins de 17 plans d’action permettant ainsi le début de sa mise en œuvre effective ;

5- /Considérant le devoir de mémoire, de gratitude et de reconnaissance de AND GUEUSSEUM à l’endroit de son vaillant précurseur, Sidya Ndiaye ;

6- / Considérant la signature récente du Décret n° 2024-832 du 27/03/2024 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de sénégalaise de la couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) :

Le Directoire

7- /Salue la tenue du 1er Congrès ordinaire du SUDTM et la résolution réaffirmant l’ancrage de ce syndicat co-fondateur, à And Gueusseum ;

8- /Confirme le Camarade Mbaye Sow, SG du SUDTM au rang de 1er Vice-président de l’ASAS And Gueusseum en remplacement du regretté Sidya Ndiaye ;

9- /Réitère son engagement à poursuivre la lutte pour l’harmonisation du paiement des augmentations de salaire des agents des collectivités territoriales et le parachèvement de la mise en œuvre de la Fonction Publique Locale avec le SAT/Santé Démocratique, le SAT/CL, la CNTS/Santé, le SUTSAS le SUDTM.

10- / Par ailleurs, tout en saluant la signature quoi que tardive du Décret n° 2024-832 du 27/03/2024 portant création de la SEN-CSU, évolution tant souhaitée, And Gueusseum en réclame davantage pour sa pérennité par le vote d’une loi garantissant la Couverture sanitaire universelle (CSU) en lieu et place d’un décret, une panacée si les conditions de son financement holistique et systémique et sa bonne gouvernance sont effectives, surtout à la suite de la séparation des fonctions d’acheteur et de vendeur de soins, procéder à un ciblage pertinent dans les dispositifs de gratuité en vigueur.

Fait à Dakar, le 1er avril 2024.