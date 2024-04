Gouvernement de Diomaye : un homme «dangereux» veut être ministre

Le président Bassirou Diomaye Faye prend officiellement ses fonctions ce 2 avril 2024. Nouvellement élu, l’ex membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) prête serment ce mardi avant de procéder à la passation de pouvoir au Palais avec son prédécesseur, Macky Sall. Tous les sénégalais attendent de voir la composition du nouveau gouvernement sous le compagnon de Ousmane Sonko. Mais une personne aux idées très dangereuses est poussée vers la nouvelle équipe. Cet homme ne cache pas son nationalisme.

Depuis quelques jours, des pensées dangereuses sont véhiculées, à travers les médias, par un homme politique. Celui-ci semble nourrir une certaine haine contre les étrangers. Tous les discours qu’il tient vont dans ce sens (voir compilation vidéos de AJ+). Cet homme, c’est Tahirou Sarr jugé proche du duo Diomaye-Sonko. Ces derniers jours, il fait le tour des médias pour délivrer son message. Des sorties qui ont même fait réagir le CORED (Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie). Dans un communiqué, le tribunal des pairs dénonce le discours tendancieux sur les étrangers vivant au Sénégal. (vidéo Tahirou Sarr ci-dessous).

Membre du mouvement nationaliste sénégalais, Tahirou Sarr ne laisse aucune marge de manoeuvre aux étrangers vivant chez nous. Ce soutien du duo Diomay-Sonko et Bassirou Diomaye Faye va même jusqu’à demander aux autorités d’imposer le titre de séjour à tous les étrangers. S’il a une pensée aussi réduite, c’est parce qu’il pense que certaines communautés vivant au Sénégal depuis longtemps, sont la cause de certains problèmes que rencontrent notre pays. Ce discours de Tahirou n’est rien d’autre, selon certains sénégalais, que du racisme.

Ainsi, il est qualifié de «Zemmour ou Marine Le Pen sénégalais». «Je ne peux pas combattre Lepen et son idéologie raciste, toxique et infecte pour en accepter une version sénégalaise aussi fétide ou pire. Tahirou Sarr arrête ça , ça ne passera pas», a réagi Alioune Tine sur X (anciennement Twitter). «Il y a des centaines de milliers de Sénégalais qui vivent dans des pays étrangers… Évitons ces solutions simplistes aux problèmes complexes de notre pays en diabolisant les étrangers et en les désignant comme boucs émissaires», a mis en garde Lansana Gagny Sakho.

Si ces deux (2) défenseurs du duo Diomaye-Sonko ont clairement exprimé leur opposition face aux idées populistes de Tahirou Sarr, d’autres sont en phase avec lui. Sa volonté manifeste de réguler les étrangers au Sénégal, a poussé certains patriotes à demander son entrée dans le premier gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Pour certains, il doit être ministre de l’Intérieur. Mais pour d’autres, le membre du mouvement nationaliste sénégalais doit être le nouveau ministre des Affaires étrangères de Diomaye. Une très grosse erreur si le chef de l’Etat élu venait à suivre leur conseil.

Cette volonté de Tahirou Sarr de réguler la situation de certains étrangers risquent d’avoir des conséquences sur la situation des compatriotes qui vivent hors du territoire. Il existe beaucoup de sénégalais qui vivent en situation d’irrégularité. Si notre pays se radicalise, que devidendra-t-il de ces hommes et femmes ? Vont-ils payer parce-qu’un jeune «courtier» veut changer les habitudes sénégalaises ? Car faut le dire, M. Sarr n’est rien d’autres qu’un consultant politique et un accompagnateur d’investisseur.

Le régime de Diomaye doit éviter de tomber dans le piège de l’extrême droite. On peut bel et bien réguler les pays sans pour autant basculer dans le discours haineux et dangereux. D’ailleurs, Ousmane Sonko avait déjà réglé le problème du nationalisme (voir vidéo). Selon lui, les patriotes sont des panafricains. Alors reste à voir s’ils vont suivre la logique de Tahirou Sarr. Ou alors, ils vont trouver d’autres voies et moyens pour régler ce problème qui fait grand bruit chez les «pastéfiens».

Le Sénégal a toujours été un pays d’accueil. C’est vrai que la question des étrangers doit être réglé. Mais la manière dont s’y prend Tahirou Sarr n’est pas la meilleure. Ces discours frôlent le racisme. Il y’a des textes qui régissent l’entrée sur le territoire national. Il suffira juste que le nouveau gouvernement les applique comme ses prédécesseurs…avec diplomatie !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru