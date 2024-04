Macky Sall diabolisé au Sénégal…il a trahi Amadou Ba

Le Président Macky Sall a entaché la fin de ses 12 ans de règne par un acte ignoble indigne d’un président de parti et insouciant de la part d’un père de famille. Macky Sall a trahi toute la classe politique qui l’avait aidé à asseoir un régime politique stable pendant 12 ans. Il n’a pas cherché la continuité, il l’a torpillée. Il n’a pas regardé l’avenir de son parti ni la survie de sa coalition, il les a tout simplement enterrés. Macky Sall a choisi son pire ennemi pour lui succéder. Il a négocié sa « liberté » …et trahi son candidat Amadou Ba et « tué » tous ses compagnons…Même les confréries.

Les révélations de Omar Sow, ministre conseiller du Président Macky Sall, sont édifiantes sur le rôle joué par le chef de l’état sur la défaite de son candidat Amadou Ba. Et il y a les rumeurs persistantes sur le financement du candidat de la coalition Diomaye Président par le Président Macky Sall à hauteur de 2 milliards. Oumar Sow a fait des révélations de taille et personne n’est venu le démentir. Ce qui donne crédit à ses propos.

Du jamais vu ! Quel capitaine contribuerait au naufrage de son propre bateau ? Il faut être Macky Sall pour le faire ! En fin de règne et craignant pour l’avenir de sa famille, Macky Sall aurait-il trahi toute sa famille politique ? Rien que pour ça. Si Macky Sall avait aidé ses adversaires à remporter l’élection présidentielle, il aurait pu le faire pour son propre camp. Mais selon plusieurs témoignages, Macky Sall n’a jamais voulu de la victoire de son candidat Amadou Ba. Et ces mêmes témoins de déclarer que Macky a trahi son camp en donnant des milliards au camp adverse pour gagner.

Que gagne Macky en trahissant son candidat et son camp ? Certains pensent que Macky Sall chercherait la sécurité pour sa famille et sa belle-famille. Mais Amadou Bâ aurait été un gage de sécurité pour toute la famille républicaine. Pourquoi chercher refuge dans la cage d’un lion affamé ? Macky Sall a trahi les siens pour se réfugier derrière ceux qui veulent le traîner dans les rues de la capitale comme Samuel Doe fut humilié dans les rues de Monrovia (Libéria).

Macky Sall est entré dans les annales de l’histoire politique du Sénégal en deux actes. Il a reporté une présidentielle, une première au Sénégal. Ensuite il a fait perdre délibérément son candidat et son parti. Et Macky Sall est aujourd’hui l’un des hommes politiques les plus détestés du Sénégal. Il a abandonné la classe politique mais il a aussi trahi les chefs religieux en les abandonnant face à un ennemi potentiel.

Macky Sall avait pourtant juré qu’il fera tous les efforts nécessaires pour qu’après son départ, le pays ne soit entre les mains d’aventuriers. Ce n’est pourtant pas ce qu’il a fait en quittant le pouvoir. Macky a signé un pacte avec le diable, s’en va, laissant derrière lui des compagnons qui se battus avec acharnement sur le terrain pour le défendre face à l’adversaire. Macky a pensé obtenir des gages de sécurité pour la famille Faye-Sall en négociant ainsi avec l’ennemi à qui il a même donné des moyens pour vaincre.

Macky Sall est le principal artisan de la défaite de son camp et ce ne serait pas faux de déclarer qu’il serait le « directeur de campagne de Diomaye-Sonko ». Tout au long de la campagne, Macky Sall n’a levé le plus petit doigt pour soutenir Amadou Ba qui était seul sur le terrain. Même son épouse Marième Faye Sall qui, durant toutes les campagnes, était sur le terrain pour contribuer à la victoire des siens, ne s’est pas impliquée cette fois.

Amadou Ba a été le candidat le plus malheureux durant toute la campagne. Pourtant, il a assumé et défendu le bilan du Président Macky Sall. Il est allé même jusqu’à accepter de porter le costume de candidat de la continuité. C’est dire à quel point Amadou Ba a été fidèle au Président Macky Sall. Pendant ce temps, que fait ce dernier ? Il tourne le dos à Amadou Ba après avoir négocié avec le camp ennemi.

Qui pouvait le croire ? Macky s’est battu durant toutes ses dernières années face à ses ennemis les plus farouches et ses compagnons l’ont aidé pour ça jusqu’à réussir à les mettre hors d’état de nuire, c’est lui-même à la veille de l’élection présidentielle, qui les remet sur la sellette, les réhabilite et leur offre les clefs de leur victoire. Du jamais vu !

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn