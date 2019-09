Le village de reclassement de Teubi remercie Mamina Kamara et tend la main aux bonnes volontés

Les habitants du village de reclassement social de Teubi (malades e la lèpre et leurs enfants) sont constamment dans la déchéance à cause de leur situation sociale difficile. Ils ne peuvent pas faire certains travaux pour avoir de quoi manger. Depuis la création de ces villages et le statut qui leur a été donné, ils devaient bénéficier régulièrement d’aide de la part de l’Etat, des ONG entre autres. Mais le statut de ces villages n’a pas été mis à jour pour se conformer aux nombreuses mutations que notre pays a connu notamment dans le domaine de la décentralisation. Ainsi, ils bénéficient très rarement de l’appui de l’Etat et des ONG, les collectivités locales agissent difficilement à cause du statut de ces villages et les bonnes volontés qui qui leur viennent en aide en leur faveur se comptent les doigts. Une situation qui les met dans un mal vivre indescriptible. Cependant, certains sortent du lot, c’est le cas de Mamina Kamara, Président du conseil départemental de Bignona. En effet depuis plusieurs années, M. Kamara et son institution ne cessent de d’aller au chevet de ces villageois pas comme les autres. En période de ramadan, à l’occasion des grandes fêtes et durant les périodes difficiles, Mamina Kamara est constamment présent aux côtés de ces citoyens hors du commun. A côté du Président Kamara, il y’a l’ONG direct-aid ex AMA qui venait aussi régulièrement en aide à ces populations et récemment l’association « action » du Professeur Daouda Ndiaye y a fait une belle action. En dehors de ces rares appuis est de certains anonymes, c’est le désert et la situation va de mal en pire. Le chef du village de reclassement de Teubi, Malang Sané remercie vivement le Président Mamina Kamara, considéré aujourd’hui comme leur sauveur. Il invite par la même occasion l’Etat à travers le service de l’action sociale et la délégation à la solidarité nationale ainsi qu’aux bonnes volontés à suivre les pas de Mamina Kamara sinon, leur vie va davantage se compliquer.

L.BADIANE pour xibaaru.sn