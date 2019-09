Ansoumana Dione accuse les policiers et les gendarmes d’être…

Le Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) fait une grosse révélation. Selon Ansoumana DIONE, certains accidents, notamment, bêtes, sont causés par des policiers et gendarmes, censés assurer la protection des personnes et des biens. Selon lui, leurs contrôles routiers perturbent gravement l’état de santé mentale des chauffeurs de transport,;à qui ils font payer des sommes d’argents, à l’issue de disputes parfois houleuses, pour certaines infractions, ne nécessitant aucune sanction. Normalement, dit-il, ces forces de sécurité devaient servir de conseillers pour les chauffeurs de transport en commun, et non pour les punir en cas de manquements. Pourquoi, s’interroge-t-il, ces contrôles ne se font pas dans les gares routières, pour immobiliser tout irrégulier irrégulier ? Pour Ansoumana DIONE, les contrôles routiers répressifs, devraient surtout concerner les voyageurs, par rapport au trafic de drogue, entre autres, à leur identification, à la circulation des armes, par exemple, pour la sécurité publique. Enfin, le Président de l’ASSAMM plaide pour une Police et une Gendarmerie d’éducation et de sensibilisation, pour les chauffeurs de transport en commun, pour éviter certains mécontentements, sources d’accidents, surtout dans les zones interurbaines.

Rufisque, le 21 septembre 2019,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)