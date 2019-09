Démis de ses fonctions de DG de l’ONFP : les militants de Sanoussi Diakité ne désarment pas

Depuis le dernier conseil des ministres du mercredi 18 septembre dernier, Sanoussi Diakité n’est plus le DG de l’ONFP. Le communiqué du conseil des ministres présidé par Macky Sall a ému plus d’un à Kolda. Malgré tout, les nombreuses militantes et militants de Sanoussi Diakité ne désarment pas. Réunis autour du collectif des comités de base de l’APR, ces hommes et femmes y compris les jeunes réaffirment leur ancrage à l’APR derrière Sanoussi Diakité. Et là, ils se disent plus que jamais déterminés à accompagner le président Macky Sall dans toutes ses orientations politiques pour un Sénégal émergent, mais aussi pour remporter haut la main les prochaines élections locales. Nommé le 20 septembre 2012 comme DG de l’Office National de la Formation Professionnelle, Sanoussi Diakité quitte la structure avec le sentiment du devoir accompli durant sept ans. Ses militants et des sénégalais se félicitent de ses réalisations et souhaitent bien le voir toujours bénéficier de la confiance du chef de l’État, pour sa loyauté et sons sens aigu du travail bien fait. Face à la presse, le collectif des comités de base dont Sanoussi Diakité est le président, dit retrousser d’avantage les manches pour de plus amples succès du régime de Macky Sall au Fouladou.

ELHADJI MAEL COLY