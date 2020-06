« Le virus du Covid-19 s’est affaibli » selon le Pr…

Le covid-19 , autrefois un «tigre agressif» d’une maladie, s’est affaibli et ressemble davantage à un chat sauvage, selon un médecin italien de renom.

Le professeur Matteo Bassetti a déclaré qu’il était convaincu que le virus «changeait de gravité» et que les patients survivaient désormais à des infections qui les auraient tués auparavant.

Et si l’affaiblissement du virus est vrai, Covid-19 pourrait même disparaître sans vaccin pour devenir si faible qu’il s’éteint tout seul, a-t-il affirmé.

Il a déclaré à plusieurs reprises au cours des derniers mois que les patients atteints de Covid-19 semblent se porter beaucoup mieux qu’ils ne l’étaient au début de l’épidémie en Italie .

Le professeur Bassetti suggère que cela pourrait être dû à une mutation génétique du virus le rendant moins mortel, à l’amélioration des traitements ou au fait que les gens ne sont pas infectés avec des doses aussi importantes en raison de la distanciation sociale.

Mais d’autres scientifiques ont répliqué aux affirmations dans le passé et ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve scientifique que le virus ait changé du tout.

Le professeur Bassetti, chef des maladies infectieuses à l’hôpital général de San Martino à Gênes, en Italie, a déclaré au Sunday Telegraph que le virus pourrait disparaître de lui-même.

Il a déclaré: « C’était comme un tigre agressif en mars et avril, mais maintenant c’est comme un chat sauvage. Même les patients âgés, âgés de 80 ou 90 ans, sont maintenant assis dans leur lit et respirent sans aide. Les mêmes patients seraient décédés deux ou trois jours auparavant. »

L’Italie a été l’un des pays les plus touchés au monde au cours des premiers stades de la pandémie et a enregistré plus de 238 000 cas positifs et 34 000 décès.

Les scientifiques ont déclaré que la population âgée, la propagation du virus dans les zones rurales et la soudaineté de l’épidémie ont contribué au nombre élevé de morts dans le pays.

Le professeur Bassetti suggère que l’une des raisons pour lesquelles le virus du Covid-19 pourrait causer une maladie moins grave est une mutation génétique qui l’a rendu moins dommageable pour les poumons.

Ou, a-t-il dit, les gens peuvent simplement recevoir de plus petites quantités lorsqu’ils sont infectés, en raison de la distance sociale et des règles de verrouillage, ce qui les rend moins malades.