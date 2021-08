Le Walo sans eau !

Même pour se doucher, l’eau est trop sale. Bienvenue à Dagana, la capitale du walo, vallée du fleuve, où l’eau, cet or bleu destiné à la consommation y manque de façon drastique. C’est paradoxale non? Pour étancher la soif qui commence à la tenailler, la population de cette ville est dans l’obligation de faire la queue devant des citernes pour s’en abreuver. Y’a t’il un désengagement des responsables locaux ? ABSOLUMENT ! Un désengagement total du maire.

Mais quelle que soit la réponse, des mesures d’urgence doivent être prises pour enrayer cette situation qui touche l’une des plus importantes ville du Sénégal, mourir de soif quand on a les pieds dans l’eau, plonge dans une grande perplexité.

On se réveille le matin. Dans toute la ville, on ouvre machinalement son robinet pour boire son premier verre d’eau de la journée. Problème : pas une goutte n’en sort… La Société de distribution d’eau se déclare à l’œuvre afin de trouver une solution rapide à cette pénurie d’eau qui dure depuis des mois. Des assurances qui ont du mal à passer auprès d’une population de plus en plus assoiffée.

Acceptons de remettre au centre de nos énergies et de nos intelligences une organisation à même de permettre l’accès à l’eau pour la population. Parce que les solutions sont connues, elles existent, et la technologie continue de faire des progrès chaque jour : construction de château d’eau, réseaux du dernier kilomètre… : l’ingéniosité bouillonne.

Les manifestations et cri de détresse se succèdent, tirant la sonnette d’alarme et illustrant l’urgence de la situation. Aucuns plans, aucuns projets et aucune volonté dans le déploiement des politiques publiques. Le maire est dans une indifférence totale, sans doute plus occupé à extraire l’or de Sabadola pour les intérêts du chef et le sien. Inexorablement, la ville de Dagana s’en va vers la soif. Dans une forme immense d’indifférence de l’équipe municipale. Hélas ! La célèbre chanson de l’emblématique Youssou NDOUR, « WALO, MAR NANE, MAROULE NANE » n’est désormais qu’un mythe.

Maintenant si nous voulons parler d’urgence, un mot tant employé qu’il en a presque perdu son sens avec le maire et sa bande, alors oui, il faut se mobiliser sérieusement et de façon coordonnée pour assurer l’accès à la populations. Il faut chasser chez gens de la mairie pour la mise en œuvre d’une vraie volonté politique basée sur la vision – et non pas le calendrier électoral. L’ accès à l’eau est source de vie et condition d’existence.

Il est important de noter que, par principe, les maires sont compétents en ce qui concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées. A Dagana, la population est confrontée à ce double problème : PÉNURIE D’EAU, INONDATIONS.

La production et la distribution de l’eau potable, ne doit connaître aucune rupture, pas même une suspension temporaire.

Ce principe repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption, sauf exception. La responsabilité du maire et de son équipe est directement, totalement engagée.

Ps: Un quart de siècle à la tête de la mairie, votre population est assoiffée. Faites recours à la démission M. Le maire, si vous aimez vos concitoyens.