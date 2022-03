Législatives 2022 : Gueum Sa Bopp sonne la mobilisation

En application des dispositions de l’article L37 du code électoral, la révision des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 s’ouvre ce 07 Mars 2022 au 31 Mars .A cet effet j’invite tous les mandataires désignés lors des dernières élections territoriales passées à se rapprocher des commissions instituées au niveau de leur circonscription administrative respective et à prendre toutes les dispositions pour faire représenter la coalition. Les responsables de cellules, de sous cellules et le réseau des élèves et étudiants Gueum sa bopp ( REEL) en rapport avec tous les responsables d’instances de base de la grande coalition Gueum Sa Bopp sont priés de mobiliser les primo inscrits, militants et sympathisants en vue de leur enrôlement .

La Coalition Gueum sa bopp invite également les coordonnateurs provisoires au niveau de la Diaspora à prendre une part à cette campagne d’inscriptions et à initier des caravanes de mobilisation et d’enrôlement auprès de commissions itinérantes qui seront instituées dans vos pays respectifs.

La Coalition Gueum Sa Bopp attache du prix à l’exécution de ces tâches assignées à tous les responsables et militants de la coalition.

Le Mandataire National

Kalidou Niasse