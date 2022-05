Législatives 2022 : Natangué Askan Wi satisfait du tirage au sort

« Il nous a été donné d’assister au tirage au sort devant déterminer l’ordre de dépôt des dossiers de déclaration de candidatures des élections législatives et nous avons constaté une diligence et une rigueur organisationnelle de la part de la CENA , de la commission de réception des Dossiers et des services du ministère de l’intérieur. Il convient de féliciter toutes les entités représentées : formations politiques, indépendants…qui ont fait preuve de maturité et de responsabilité pour garantir un bon déroulement de ce tirage. Nous ne saurions terminer sans remercier particulièrement Monsieur Benoît Sambou, mandataire de la coalition BBY qui a fait montre d’humilité et de sympathie en nous citant comme exemple en tant que Première coalition ayant déposé ses parrainages exhaustifs sans tambour ni trompette », renseigne Moustapha Sall, le responsable de la communication de la coalition Natangué Askan Wi dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.