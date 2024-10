Législatives 2024 : D’anciens compagnons de Idy roulent pour Pastef

L’Alliance démocratique pour la justice et l’équité (Adje) a été portée sur les fonts baptismaux après la dissolution de la plateforme «Idy Président 2024». Mais, en attendant son lancement officiel, les jours à venir, cette plateforme, qui veut se positionner comme sentinelle de la démocratie et de la justice, affiche déjà ses ambitions en vue des élections législatives du 17 novembre prochain.

«L’Alliance démocratique pour la justice et l’équité (Adje) soutient sans condition la liste Pastef afin de permettre au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son Premier ministre, Ous-mane Sonko, d’appliquer le programme économique et les réformes institutionnelles pour lesquels le Peuple sénégalais leur a fait confiance», ont indiqué, dans un communiqué rendu public, les anciens compagnons de Idrissa Seck.

Selon le coordonnateur Souleymane Ciss et ses camarades, leur démarche a été guidée par une bonne analyse des actes posés par les nouvelles autorités et ceux de l’ancien régime, devenu la nouvelle opposition parlementaire. Suffisant pour les membres de cette plateforme d’exprimer clairement leur position à quelques encablures des Législatives. Ils sont, disent-ils dans le document, «en faveur d’une 15e Législature mature et responsable».

Car, d’après eux, c’est après avoir considéré la décision de surseoir au Débat d’orientation budgétaire par le Bureau de l’Assemblée nationale, prévu en juin dernier, et une interruption qui émane d’une réaction épidermique suivant des piques du Premier ministre Ousmane Sonko envers les députés de la 14e Législature, notamment sur la qualité de leur représentation et l’occasion précieuse ratée par cette législature de prouver au Peuple sénégalais la possibilité d’une cohabitation constructive en débattant de l’orientation budgétaire plutôt que de s’attarder sur des détails et sur la Déclaration de politique générale du Premier ministre, qui était toujours dans les délais constitutionnels, qu’ils ont fait le choix de soutenir le camp présidentiel, rapporte Le Quotidien.