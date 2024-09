Législatives 2024 : Le Front social et républicain appelle à l’unité de l’opposition

Le comité d’initiative du Front Social et Républicain présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais, marque toute sa compassion aux parents des victimes et s’engage à voter des lois dissuasives à l’encontre des passeurs si les sénégalais leur accordent leur confiance au soir du 17 Novembre 2024.

Au terme de larges discussions et concertations approfondies, les leaders de partis politiques regroupés autour de trois grandes coalitions ont mis en place le comité d’initiative du front social et républicain. Ces trois coalitions que sont « Ensemble pour Demain » dont la présidente est Adji Mergane Kanouté, « GOR », coordonnée par Mohamed Moustapha Diagne, Maguette Ngom et DOMOU REWMI dont le coordinateur est Alassane Clissé.

A cet effet, une tournée est déjà entamée depuis le 01 Septembre 2024 par le comité d’initiative, allant à la rencontre de forces citoyennes, de syndicats, d’organisations de femmes, de jeunes et d’acteurs de la société civile.

Ces différentes entités ont l’exaltante mission et la lourde responsabilité de fédérer toutes les forces vives de la nation pour arriver à un très large front capable de faire face au régime en place, pour une majorité à l’assemblée nationale.

Le comité d’initiative du Front Social et Républicain est convaincu que l’ère des échappées solitaires est révolue et appelle toute l’opposition à constituer un bloc uni, soudé et solidaire pour une assemblée nationale équilibrée, gage de stabilité et de vitalité démocratique.

Le comité d’initiative Front Social et Républicain invite les acteurs politiques, les forces citoyennes, les organisations féminines, la jeunesse à se mobiliser pour le triomphe de l’opposition au soir du 17 Novembre.

Le comité d’initiative du Front Social et Républicain invite le peuple sénégalais à voter massivement l’opposition, pour la consolidation de notre démocratie, le respect de nos institutions et l’ancrage dans nos valeurs républicaines et culturelles.

En outre, la masse silencieuse qui n’a pas porté son choix sur l’actuel chef de l’Etat a l’impérieux devoir de se mobiliser pour une assemblée nationale équilibrée, gage de stabilité de nos institutions. Etant entendu que le Président de la République bénéficie d’une majorité dans une minorité des sénégalais, avec 54,28%% des votants et non des sénégalais.

Dans une république de grande démocratie comme le Sénégal, il était opportun d’initier des concertations avec les acteurs politiques et les acteurs de la société civile pour la recherche de consensus forts. Aussi, pour la conformité des délais, le Président de la République devait aussi solliciter l’avis du conseil constitutionnel avant de prendre le décret 2024 du 13 Septembre.

Le comité d’initiative du Front Social et Républicain considère que c’est de la ruse politique et par conséquent invite toute l’opposition à dépasser les clivages et à militer tous ensemble dans un seul parti politique qui est le Sénégal.

Le Front Social et Républicain est l’alternative et porte l’espoir de toute cette jeunesse désemparée, qui faute d’emplois, emprunte la mort et non la mer.

Le Front Social et Républicain, résolument en marche pour une assemblée nationale plurielle.

Ensemble, relevons le défi d’une assemblée équilibrée.

Pour le comité d’initiative du Front Social et Républicain

Fait à Dakar le jeudi 19 septembre 2024