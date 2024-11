Législatives 2024 : Le Haut-Commissariat des Nations Unies alerte sur les discours haineux

Ayeda Robert Kotchani, directeur régional AI du Haut-Commissariat des Nations Unies en Afrique de l’Ouest a présidé une rencontre pour un plaidoyer pour l’apaisement du climat politique au Sénégal. La cérémonie est organisée par Afrikajom Center, en collaboration avec l’Association des communicateurs traditionnels et d’autres membres de la société civile et universitaire.

Dans ce contexte, il a expliqué que « le cadre juridique international des Droits de l’homme reconnaît que la promotion et la protection des Droits de l’homme constituent le fondement de la politique de la paix et du développement ». « Les Droits de l’homme sont pertinents à tout le monde, que l’on soit en période de paix ou de conflit », dit-il dans des propos repris par Seneweb.

En effet, en relation avec les gouvernements et les organisations de la société civile, le Haut-Commissariat travaille à bâtir un consensus pour le respect des Droits de l’homme et contre les violations, principalement dans le contexte électoral, selon lui. D’ailleurs, dit-il, la mobilisation de tous les segments d’activités s’avère plus importante pour prévenir et lutter contre les discours de haine qui sont une des principales causes d’atteinte aux Droits de l’homme en période électorale.

Pour le directeur régional, « le plaidoyer pour la prévention des violations des Droits de l’homme doit s’inscrire comme un axe majeur des actions ». Aussi, il compte accompagner l’organisation internationale des Droits de l’homme dans le déploiement de 50 observateurs de la Commission nationale des Droits de l’homme pour superviser le vote qui aura lieu le 17 novembre sur l’ensemble du Sénégal. Il invite, par la même occasion, « les acteurs politiques de gouvernement de la population à s’engager davantage dans une culture du dialogue et de la paix. Ce sont des conditions très importantes pour atteindre les objectifs de développement auxquels nous aspirons tous ».