Législatives 2024 : L’URD souhaite aller à ces élections en alliance

La direction politique exécutive(DPE), de l’union pour le renouveau démocratique (URD), s’est réunie le mercredi 18 septembre 2024 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE afin d’examiner l’ordre du jour suivant :

1-vie du parti ;

2-situation nationale ;

3-questions diverses.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti, a d’abord exprimé toute sa tristesse et sa désolation, suite au drame de l’émigration clandestine survenu à Mbour il y a de cela deux semaines, où le chavirement d’une pirogue a occasionné des dizaines de morts. A cette occasion, il présente aux familles éplorées toutes les condoléances du parti et prie pour les victimes.

Il a ensuite exprimé toute sa peine aux habitants de Touba, frappés par les inondations, tout en leur manifestant son soutient et sa solidarité.

Le secrétaire général s’est largement félicité du franc succès qu’a connu la journée du 07 septembre 2024 qui a consacré le lancement de la Fédération du Renouveau (FDR). Il s’est particulièrement réjoui de la mobilisation exceptionnelle des jeunes, des femmes et de toutes les composantes du parti. Il a, à l’occasion, remercié et félicité les responsables et les militants pour leur engagement et leur détermination pour la réussite de l’évènement, avant de passer le témoin à son adjoint.

Prenant la parole, l’honorable député Oumar SECK a vivement remercié le secrétaire général pour tous les sacrifices et efforts consentis pour la réussite de cette journée. Ainsi à son nom, il a remercié l’ensemble des partis, mouvements politiques et personnalités indépendantes qui composent la FDR, pour le choix porté sur le professeur Diégane SENE, afin de présider à ses destinées.

Rendant compte des activités menées au cours de ces dernières semaines, l’honorable député Oumar SECK a insisté sur les vagues d’adhésions enregistrées par le parti depuis le lancement le 07 septembre, de la Fédération du Renouveau.

Il s’agit entre autres des Sieurs Oumar DEME, président du mouvement « DIWAAN », de Bocar DIALLO président du mouvement « Lumière du Ferlo » adjoint au maire de la commune de Oudalaye dans le département de Ranérou et de Ass Malick Ndoye Secrétaire général du syndicat unitaire des travailleurs des aéroports du Sénégal.

Elle se félicite de la poursuite des adhésions de partis, mouvements et personnalités indépendantes dont la dernière en date est celle du parti de M. Cyril PADE, « Vision Sénégal » officiellement acté juste avant la réunion, à 16 heures, de la DPE. Toujours sur cette question, la DPE encourage le secrétaire général à demeurer ouvert et accueillant pour continuer de recevoir nos nombreux organisations et compatriotes qui frappent à la porte du parti dont les importants mouvements nationaux pour lesquels une rencontre est prévue ce week-end.

La DPE, fière de la bonne présence de l’URD dans le pays et surtout sa massification dans des zones où il n’existait presque pas, encourage les responsables à maintenir cet élan de massification et surtout de le vulgariser à travers les médias pour une parfaite communication des activités du parti.

La DPE recommande l’installation d’un pool de communication constitué de responsables rompus à la tâche pour assurer cette visibilité au parti.

Abordant le second point de l’ordre du jour, le secrétaire général est largement revenu sur les élections législatives qui se profilent à l’horizon, tout en attirant l’attention de tous sur la date du 17 novembre à laquelle elles doivent se dérouler.

Après avoir posé le débat et rappelé l’expérience de l’URD et de ses responsables en matière électorale, le professeur Diégane SENE s’est réjoui de la détermination de ses camarades à aller à ces élections avec la confiance d’obtenir un score honorable avant de libérer la parole à ce sujet.

Le large débat qui s’en est suivi a permis à la DPE de recueillir plusieurs avis et analyses pertinents sur les stratégies à mettre en œuvre aussi bien dans la formation des coalitions, que dans les investitures afin d’aller de manière efficace à ces élections.

Conscients des réalités politiques actuelles qui font qu’aucun parti ne peut prétendre gagner seul des élections et que l’heure est aux grands rassemblements et aux fortes coalitions, la DPE ne compte pas déroger à la règle et souhaite aller à ces élections en alliance avec d’autres groupements, de la mouvance présidentielle, évidemment, ou, à défaut, sous sa propre bannière de la Fédération du Renouveau (FDR) récemment portée sous les fonts baptismaux avec de nombreux partis, mouvements et personnalités indépendantes.

A cet effet le secrétaire général de l’URD a demandé à son adjoint l’honorable député Oumar SECK de mettre sur pied un comité restreint chargé, avec nos alliés, de réfléchir et de piloter les investitures.

Fait à DAKAR le jeudi 19 septembre2024 la DPE.