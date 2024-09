Départ de Mamadou Bocar Sy…la BHS perd un artisan du développement, selon

A PROPOS DU DÉPART DE MAMADOU BOCAR SY DE LA BHS

La Banque de l’habitat perd un artisan du développement économique et social.

Il fait partie de cette génération de cadres qui ont su donner un souffle nouveau à la gestion efficace, transparente, rigoureuse et efficiente des banques au Sénégal et en Afrique.

Mamadou Bocar Sy nous rappelle les noms de grands banquiers sénégalais qui ont marqué leur époque tels que Ady Khaly Niang, Tanor Thiendella Fall, Babacar Ndiaye de la BAD, Pape Ousmane Sakho, Séni Ndiaye , Abdoulaye Diop, Amadou Kane, Abdoul Mbaye, Kader Sow, Emile Wardini, Souleymane Ly, Modiene Guissé, Birame Sène, Fatoumata Zahra Diop ou Falilou Kane.

Ces noms qui ont marqué d’une pierre blanche la Banque au Sénégal et même au-delà, Bocar Sy fait aussi partie de cette liste de grands banquiers et son style ne laisse pas indifférent : toujours le premier arrivé à la banque avant le personnel, connaissant tout le monde et passant par leur nom, empruntant les couloirs ou entrant dans les bureaux pour constater lui-même l’atmosphère qui y prévaut. C’est ça son style.

Mamadou Bocar Sy est un homme très structuré, courtois et toujours élégant dans le port vestimentaire. Ce qui le caractérise c’est surtout un sourire accueillant car l’homme est toujours disposé à accorder une audience aux clients et autres porteurs de projets immobiliers.

Le Président Abdoulaye Wade et le Président Macky Sall durant leur magistère n’ont jamais cessé de louer l’intelligence, le pragmatisme et le professionnalisme qui caractérisent l’homme. Il est un maître dans l’art du marketing, du leadership et du management.

Après un premier passage à la Direction du Crédit de la BHS en 1988, où il a su montrer et développer une expertise forte en matière d’analyse et de modélisation financière, Bocar Sy a fait preuve durant cette période d’une maîtrise des divers instruments de financement de l’immobilier. En 1998, le jeune Mamadou Bocar Sy rejoint la filiale sénégalaise de la BNP Paribas (BICIS) pour y mettre en place la première « Direction des Affaires Immobilières » au sein d’une banque commerciale au Sénégal.

Une lourde responsabilité en toute intelligence avec Amadou Kane qui était le directeur général de la banque. A travers cette responsabilité Mamadou Bocar Sy était chargé de mettre en œuvre les stratégies adaptées au marché de l’immobilier sénégalais mais également de mettre en œuvre les leviers bancaires pouvant permettre une véritable éclosion de la banque à travers les technologies nouvellement créées.

En 2006 Mamadou Bocar Sy quitte la BICIS pour revenir à la Banque de l’Habitat du Sénégal en qualité de Directeur Général Adjoint. La BHS était dirigée par une personnalité aux qualités humaines sans commune mesure en l’occurrence Souleymane Ly. Ce fut un tandem et une complicité de haute facture qui a su raviver la Banque de l’habitat du Sénégal. C’est l’époque où Monsieur le Président Abdoulaye Wade voulait de grands changements dans le cadre de l’habitat social au Sénégal.

En 2010 alors que Souleymane Ly après de dignes et loyaux services à la banque devait faire valoir ses droits à une pension de retraite, Mamadou Bocar Sy fut porté naturellement à la tête de la banque comme directeur général.

Ainsi de grandes innovations et des concepts nouveaux verront le jour à travers une approche banque/clients.

Dans le cadre de la réalisation du programme des 100.000 logements initiés par le Président Macky Sall, le directeur général Mamadou Bocar Sy n’a pas manqué de jouer sa partition à travers des conseils avérés aux différents ministres qui se sont succédé à la tête du ministère de l’urbanisme et de l’habitat. C’est aussi le cas des sénégalais de la Diaspora qui ont toujours en Mamadou Bocar Sy une oreille attentive pour l’acquisition de logements au Sénégal

En septembre 2024, Bocar comme l’appellent affectueusement les agents de la BHS vient de boucler 19 ans de banque dont 14 ans au poste de Directeur Général. Ce qui fait de Mamadou Bocar Sy un DG d’exception au Sénégal. A travers son départ c’est tout le secteur bancaire sénégalais qui perd un de ses maillons le plus important de son dispositif de prise de décisions.

A Madame Astou Rose Gaye qui lui succède nous lui souhaitons une réussite totale dans ses nouvelles fonctions. Madame Rose Gaye, une dame qui a travaillé pendant plusieurs années avec le directeur général sortant. Elle aussi fruit d’une promotion interne car étant un pur produit de la boite.

Au moment où il quitte ses fonctions de directeur général de la Banque de l’habitat du Sénégal, Mamadou Bocar Sy est présentement le Président de l’association des professionnels de banques et établissements financiers du Sénégal (APBEFS)

et Président du Conseil d’administration de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Il quitte ses fonctions de directeur général mais le secteur bancaire et les nouvelles autorités auront besoin de son expertise et de son savoir-faire.

Chapeau bas DG Bocar et bon vent pour d’autres défis à relever au grand bonheur du peuple sénégalais.

MBAYE DIOUF

ANCIEN CONSEILLER SPÉCIAL

À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL