C’est avec une profonde émotion et un grand sens du devoir que je m’adresse à vous en tant que candidat de la Coalition Takku Wallu Sénégal pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Cette candidature, que j’ai l’honneur de porter, est avant tout le reflet de la confiance et du soutien que vous m’avez témoigné. C’est une mission collective que je me fais le devoir de mener avec vous.

Je souhaite exprimer ma plus sincère gratitude à Son Excellence Macky Sall, Président de l’Alliance pour la République, pour la confiance placée en moi. À toute son équipe qui m’a soutenu avec constance, et en particulier à Monsieur Alioune Ndaw Fall, Secrétaire Général chargé de la Diaspora, je leur adresse mes remerciements les plus chaleureux pour leur rôle déterminant dans cette démarche.

La tâche qui m’attend est immense, mais elle n’est pas insurmontable. Je m’engage à la mener avec rigueur et détermination, car vos préoccupations, vos attentes et vos espoirs seront au cœur de chacune de mes actions. Que vous soyez résidents enEspagne, au Portugal, en Grèce en Turquie ou en Italie, mes chers compatriotes de la Diaspora, sachez que vos voix, vos droits et vos intérêts seront défendus avec dignité et fermeté.

Mon ambition, est de devenir un député proche de vous, attentif à vos besoins et soucieux de défendre vos aspirations. Il est important que la voix des Sénégalais de l’extérieur, et en particulier ceux d’Europe du Sud, trouve sa place dans les instances de décision. Ensemble, nous veillerons à ce que nos réalités soient pleinement prises en compte et respectées.

Je vous invite, mes chers compatriotes, à vous mobiliser. Ce combat est le nôtre, celui de l’unité, de la solidarité, et de la justice pour tous. Ce n’est qu’en étant unis que nous pourrons relever les défis qui se dressent devant nous. Le soutien que vous m’apporterez lors de ces élections sera notre force pour construire un avenir meilleur.

Je tiens à rappeler que la solidarité entre nos communautés en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce et en Turquie est la clé de notre succès. Notre unité est notre plus grande force. Ensemble, main dans la main, nous pourrons bâtir un avenir prometteur pour notre Diaspora.

Mes chers pères, mères, frères et sœurs, nous avons l’opportunité de faire résonner la voix des Sénégalais d’Europe du Sud avec force et clarté au sein de notre hémicycle national. C’est ensemble que nous marquerons cette élection de notre empreinte, en portant fièrement les couleurs de notre Diaspora.

Je vous donne rendez-vous le 17 novembre 2024. Ne restez pas spectateurs de ce moment historique, soyez acteurs de notre avenir. Ensemble, faisons entendre notre voix.

Que Dieu nous guide dans cette noble et exaltante mission. Que vive la Coalition Takku Wallu Sénégal ! Que vive l’unité de la Diaspora sénégalaise en Europe du Sud !