Législatives 2024 : Serigne Fallou Mbacké candidat de la coalition «And Bessal Sénégal»

Serigne Fallou MBACKE est candidat aux élections législatives du 17 novembre 2024. Le président du Mouvement «And Suxxali Sénégal» ira à ces joutes électorales sous la bannière de la coalition «AND BESSAL SENEGAL». Voici l’intégralité de sa déclaration…

DECLARATION DE PRESSE

Sénégalaises, Sénégalais,

J’ ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer ma candidature aux élections législatives du 17 novembre 2024, sous la bannière de la coalition And Bessal Sénégal.

En effet, notre coalition fidèle aux valeurs fondatrices de notre commun vouloir de vivre ensemble a décidé d’aller à votre rencontre, pour solliciter vos suffrages et vous représenter dignement à l’Assemblée nationale.

Pour ma part, je vous vous affirmer que je serai à l’Assemblée Nationale un député au service du peuple sénégalais. En parfaite exécution des missions qui me seront dévolues, je veillerai particulièrement au contrôle de l’action gouvernementale, dans le cadre de l’évaluation des politiques publiques et la mise en œuvre des programmes et projets pour le budget desquels l’Assemblée nationale a la souveraineté du vote.

Je défendrai nos aspirations communes à un avenir meilleur pour la jeunesse dont l’avenir qui s’assombrit de jour en jour engendre des drames insupportables sur les chemins de l’immigration. Je serai à vos côtés pour la meilleure prise en charge des attentes de nos populations rurales, en faisant de mon cheval de bataille l’équité territoriale et un soutien plus juste et renforcé en conséquence au secteur de l’agriculteur, seule porteuse de notre croissance endogène qui impacte sur le développement économique et social de notre pays. Sous cet auspice, l’autonomisation des femmes par un renforcement de l’entreprenariat féminin sera mon credo.

Sénégalaises, Sénégalais,

C’est bien parce que nos ambitions recoupent la vision de And Bessal Sénégal que je me suis pleinement engagé avec notre coalition, en ma qualité de Président du Mouvement And Suxxali Sénégal

Je lance un appel solennel à tous nos responsables, militants et sympathisants pour une mobilisation générale afin que le 17 novembre 2017, nous obtenions une victoire éclatante à la hauteur de nos aspirations.

Sénégalaises, Sénégalais,

Je vous remercie de votre aimable attention.

Touba, le 8 novembre 2024