Législatives en France : Le RN arrive en 3e position dans la neuvième circonscription du Maghreb et…

Le RN arrive en troisième position dans la neuvième circonscription du Maghreb et de l’Afrique de l’ouest avec 580 voix derrière une gauche désunie avec des candidatures fantaisistes.

L’implantation à Dakar et à Ngaparou à peine distants de cinquante kilomètres érigés en lieux de vote , illustre bien la volonté des autorités consulaires à délibérément exclure plus de 80% des électeurs qui résident dans les régions de Saint Louis, de Matam, de Tambacounda et de Ziguinchor.

Une lecture au premier degré donne l’impression que faveur serait faite aux expatriés blancs nombreux dans les stations balnéaires de la presqu’île du Cap Vert et de la petite côte truffées de nostalgiques de la colonisation et anti souverainistes dans les quatorze pays francophones d’Afrique et sensibles aux thèses simplistes , populistes , racistes, xénophobes et islamophobes défendues et banalisées par le Rassemblement National .

Malgré de multiples protestations des associations légalement constituées, le consul général de France à Dakar, pour des raisons nébuleuses et sans informations en temps réels , a imposé sa cartographie qui discrimine des milliers de citoyens et électeurs sur la base de moyens budgétaires et humains insuffisants .

Cette décision arbitraire du consul général a engendré le très faible taux de participation au scrutin du 30 juin 2024 avec moins de quatre mille suffrages exprimés sur dix sept mille trois cents inscrits sur les listes électorales .

Elle ( cette décision) a désorienté des centaines d’électeurs dont les centres , lieux et bureaux ont été délocalisés à Ngaparou sans informations.

Nombreux à s’être présentés au lycée Mermoz de Dakar sans possibilite d’accomplir leur droit de vote , ces électeurs ont tout bonnement rebroussé chemin .

Or dans un passé très récent , ces français des quatre frontières (Mali , Mauritanie, Guinée Bissau, Gambie et Sénégal) votaient dans les capitaines régionales dotées d’agences ou de permanences consulaires.

Tous les français inscrits sur les listes électorales consulaires doivent partout se mobiliser et investir les bureaux de vote pour battre à plate couture les candidats du rassemblement national pour élire le candidat du Nouveau Front Populaire, Karim Ben Cheick très largement en tête selon le ministère de l’intérieur.

Il y va du salut de la république, de la démocratie et de la citoyenneté chères à la France plurielle que le rassemblement national et ses inféodés veulent détruire.

Ne l’acceptons donc pas .

Birahima Camara

Président de l’Association des Français du Sénégal