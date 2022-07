Législatives : Habib Niang mobilise les jeunes de Thiès pour la victoire de Benno

La jeunesse de Thiès None extension sur la route de Dakar 2 a fait une forte mobilisation Vendredi 22 juillet. L’objectif de cette manifestation était de rendre un hommage bien mérité à celui qu’elle considère comme un « Messi », à savoir le président Habib Niang responsable politique de l’Apr.

Grâce à l’homme l’accès à ce quartier est devenu facile. C’est pour le remercier mais surtout lui témoigner leur engagement de faire gagner la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar au soir du 31 juillet 2022. Des jeunes, des femmes et des hommes qui, malgré la pluie sont sortis en masse pour accueillir M. Niang qui a refusé les parapluies. Il a été trempé tous comme ces jeunes, femmes et hommes qui l’ont accueillis.

Pour sa part l’apériste a invité la jeunesse de Thies a relevé le défi au soir du 31 juillet 2022 en votant massivement pour la liste de Bby. » Je suis ému par cette marque d’attention à mon égard chers jeunes. Vôtre engagement et votre détermination envers ma personne ne se justifie plus. C’est pourquoi, je vous demande de vous préparer et d’être prêtes pour le jour du vote. Traduisez cette mobilisation en votant massivement pour notre liste qui est la liste de Benno Bokk Yaakaar. Pourquoi voter cette liste, en donnant la majorité confortable au président Macky Sall, c’est lui permettre de continuer la modernisation et l’émergence pour notre le pays le Sénégal « rappelle Habib Niang

Prévenant les jeunes par rapport à cette vague de violence qui envahi la campagne électorale, l’allié du chef de l’Etat exhorte les jeunes a ne pas versé dans ça, » car la violence ne règle rien, même les plus grands confits de ce monde ont pu être réglé autour d’une table. Alors quel que soit la situation soyez une jeunesse qui prône la paix. En tout cas moi qui vous parle, je cultive le culte du pardon et de la tolérance envers mon prochain et même mes adversaires. La preuve, j’étais chez le maire de la ville Dr Boubacar Diop après son agression et pourtant nous ne sommes pas du même bord. Mais ce qui doit primer c’est l’intérêt supérieur de Thies et cela passe par la stabilité « invite-il.

Pour clôturer la cérémonie des équipements sportifs ont été offert à la jeunesse de Thiès None extension pour les appuyer pour les jeux hivernale communément appelé » Navétanes « .