Législatives : Kisal Senegaal/France quitte Benno Bokk Yakaar

LA FEDERATION DE KISAL SENEGAAL FRANCE PREND SES RESPONSABILITES POUR LES LEGISLATIVES VDE JUILLET 2022

Les instances de la fédération de France du parti KISAL SENEGAAL se sont réunies dimanche 13 mars 2022 aux MUREAUX sur convocation du président de la fédération, afin d’examiner la situation du moment du parti en France et au Sénégal face aux enjeux portés par les évènements récents liés aux élections locales et à ceux à venir que constituent les élections législatives du 31 juillet 2022.

Autant de défis auxquels le parti KISAL SENEGAAL a eu à faire face dans un passé récent avec les locales en participant de manière forte au sein de coalitions locales avec un gain de 31 conseillers municipaux dans plusieurs communes qui se retrouvent dans plusieurs départements du Sénégal ( KANEL , MATAM , KOUMPENTOUM , TIOUAWONE, KAOLACK ,VELINGARA ,KOLDA ,DAGANA , BAKEL, KAFFRINE ET KOUNGHEUL). Mais aussi,avec plusieurs autres candidatures non réussies dans d’autres localités du Sénégal dans d’autres départements (THIES, KEUR MASSAR , SANGALKAM, RUFISQUE , LINGUERE , RANEROU et MBOUR ainsi que MADINA YORO FOULA ) .

Cette visibilité territoriale du parti dans plusieurs régions du Sénégal détermine notre volonté de vouloir relever le défi des législatives du 31 juillet 2022 . Notamment dans les circonscriptions des députés des Sénégalais de l’extérieur, circonscriptions dans lesquelles notre parti est représenté dans 19 pays.

Nous tenons à rappeler que la fédération de KISAL SENEGAAL FRANCE n’est plus membre de BENNOO BOKK YAAKAR France depuis 2020 ; suite à notre retour dans celle-ci en 2018 à la demande du Président de la république lorsqu’il a reçu en audience le Président de notre parti et les responsables de notre fédération durant 2 heures de temps à la résidence de l’ambassadeur. A ce moment-là, des engagements ont été tenus de parts et d’autres notamment ceux de monsieur le président de la république et des responsables de la DSE APR alors dirigée par HAMETH SARR sur la manière dont nos partis respectifs devraient cohabiter au sein de BENNOO et travailler ensemble-.

Nous avons quitté BENNOO en prenant nos responsabilités car cela a été pire qu’avant en 2019 lors des élections présidentielles malgré les engagements et promesses des dirigeants de la DES présents lors de l’audience avec le président de la République. Ainsi, la fédération de KISAL SENEGAAL France a décidé la mise en place d’une commission technique ce dimanche 13 mars 2022, dont la mission est de préparer l’assemblée générale de la fédération à la date du 02 avril 2022 pour, outre le renouvellement des instances , le phasage des candidatures des membres à recueillir et à valider conformément aux instructions du président du parti. Ce sera à la fédération de France de choisir ses candidats et de les proposer aux instances du parti en communication avec les autres fédérations de KISAL dans les autres pays de la circonscription de l’Europe de l’ouest (Allemagne, Belgique et Bénélux)

Le choix est fait ; Nous partons en France sans et en dehors de BENNOO et nous nous ouvrons au réseaux des forces vives des diasporas sénégalaises pour constituer un pôle de majorité pour et par les diasporas sénégalaises de France pour une victoire sans discussion au soir du 31 janvier 20022

HAMADY BAILA DIA

PRESIDENT DE LA FERATION DE KISAL SENEGAAL FRANCE