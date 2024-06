Législatives : L’appel poignant du président de l’Association des Français du Sénégal

Les origines maghrébines de Jordan Bardela et Eric Zemmour importent peu dans les débats . Tout comme celles de Mélenchon ou Eric Ciotti.

L’enjeu porte sur les idées , les positions contenues dans leurs programmes populistes et simplistes relatifs à la nationalité, à l’immigration, à l’économie et aux politiques étrangères de la république respectueuse et égalitaire des libertés et des droits des citoyens .

L’histoire de France , comme celle de toutes nations et des peuples, est riche grâce au métissage biologique, culturel et cultuel.

Ce n’ est donc pas aujourd’hui que cela doit changer avec des discours populistes, nationalistes , identitaires, xénophobes, racistes , islamophobes et négrophobes.

Les deux (Bardela et Zemmour) compères et ennemis à la fois , négationnistes , n’ont qu’une lecture unidimensionnelle de la France où Jésus Christ n’a jamais mis les pieds malgré qu’elle revendique d’être là fille aînée de l’église.

En liant l’insécurité et le chômage à l’immigration, ils étalent à la face du monde leur inculture , leurs limites intellectuelles et politiques. Surtout sur la présence de l’Afrique en Europe et de la France en Afrique.

Depuis quatre siècles l’Afrique donne à la France son sang , sa sueur et ses ressources.

En retour l’Afrique suffoque sous le genou de la France posé sur son coup au nom des onze accords coloniaux qui dénient toute souveraineté aux quatorze Etats qui composent son precarré.

Toutes les politiques africaines portant sur les institutions, la monnaie, la langue, la défense, l’ économie sont définies par la France contre la volonté des africains du nord , du sud , de l’ouest et de l’est .

Que représentent Guillaumot , Laurentie , Beaupré, Maurice , Labaune , Beaupré et Foccart pour Jordan Bardela et Eric Zemmour ?

Ont-ils une idée précise de l’assassinat de Um Niobe du Cameroun, de Patrice Lumumba du Congo RDC , de Thomas Sankara du Burkina ?

La France n’a -t,-elle pas commis des crimes économiques dans ses anciennes colonies et environnementaux avec la fabrication et l’essai de sa première bombe chimique dans le Sahara ?

N’a-t-elle pas fait du continent africain son plus grand marché d’armes malgré les embargos internationaux ?

Jordan Bardela et Eric Zemmour sont-ils conscients de la mainmise de la France sur le gaz algérien , le pétrole congolais , l’uranium nigérien qui alimentent ses centrales nucléaires pour assurer son indépendance énergétique ?

L’or du Mali , le diamant de Centrafrique et le zircon du Sénégal approvisionnent les réserves principales de la banque de France qui finance le terrorisme, les coups d’État et le maintien des dictateurs au pouvoir en Afrique .

Sa responsabilité dans tous les conflits qui plombent le développement économique et social de l’Afrique est avérée , indiscutable et irréfutable .

Vouloir nier cette évidence, attiserait le sentiment anti-français au sein de la jeunesse souverainiste ambiante en Afrique et dans les diasporas .

Le peuple français divers et varié dans sa composition et ses ambitions dans le concert des nations ne doit pas renoncer aux valeurs et aux couleurs humanistes qui le caractérisent depuis les lumières qui n’étaient pas que judéo-chrétiennes .

Il est opportun de rafraîchir la mémoire à ces deux apologistes du racisme et du nazisme qui opposent et divisent le peuple français fracturé par les inégalités sociales et grandissantes imposées par le capital et la finance.

Thierry Paulin , Michel Fourniret , Guy Georges et Patrick Henri n’étaient ni maliens ni mauritaniens ni sénégalais .

Zinedine Zidane, Christian Karembeu , Patrick Viera , Ngolo Kante , Paul Pogba , Thierry Henry , Lilian Thuram en parfaite symbiose avec Didier Deschamps, Laurent Blanc , Fabien Barthez et Vincente Lizarazu ont , sur le maillot tricolore, épinglé deux étoiles . Ensemble et pour l’éternité ils ont écrit l’histoire de France comme le firent leurs ascendants dans les tranchées en 1914 , en 1939 , en 1947 et en 1956 .

Le passé de la France vieillissante se situe en Afrique , berceau de l’humanité et des sciences et trait d’union entre l’Europe , les Amériques et de l’Asie.

L’ avenir de la France dépendra de la jeunesse franco-africaine ouverte aux vents du monde et attachée aux valeurs de partage des richesses.

La binationalité fait et forme l’ADN de la nation française, du peuple français, de la république française et du rayonnement de la démocratie française.

Elle sera l’arme qui , les 30 juin et 7 juillet 2024 , détruira l’extrême droite conduite par le rassemblement national et reconquête .

Aux urnes citoyens pour la victoire du Nouveau Front Populaire !

Birahima Camara

Président de l’Association des Français du Sénégal