Au-delà de l’indignation contagieuse : Menterie et manipulations sur le scandale Covid19 (Par Alassane Kitane)

Gustave le Bon a dit « Dans les foules, les idées, les sentiments, les émotions, les croyances possèdent un pouvoir contagieux aussi intense que celui des microbes ». Il se trouve que la plupart des gens préfèrent penser par ou avec la foule que de penser par eux-mêmes. Or la foule ne pense pas, elle est consomme des idées et des émotions. Le scandale de la Covid 19 montre à quel point même les plus nantis (intellectuellement parlant) dans une foule ou un public peuvent facilement céder à des absurdités et aux pires mensonges. Au-delà du préjudice subi par les sénégalais, il est désormais question de savoir quel gain le nouveau régime peut tirer de la confusion qu’il a délibérément entretenue sur la question. Les personnes les plus enragées à en parler et à décréter des sentences sont paradoxalement celles qui en savent le moins.

Ils répètent comme des perroquets « mille milliards » volés alors qu’il n’y a rien de plus absurde. On ne sait d’ailleurs pas comment 1000 milliards pourraient être dérobés même dans un Etat sauvage, sans administration. Il faut remarquer que les gens qui tiennent ce discours ne sont plus intéressés par la vérité, mais plutôt par la perception que la foule aura du scandale. Le fonds Covid19 n’a jamais atteint ce montant : il s’agit de 740 milliards. C’est donc une confusion entretenue pour tirer le maximum de dividende du chiffre symbolique 1000 milliards. Mais le plus comique dans cette affaire, c’est que les gens parlent comme si les 740 milliards avaient été détournés alors qu’il est plutôt question d’un contentieux de moins de six milliards.

Je ne défendrai jamais un voleur, pas plus qu’un menteur d’ailleurs, mais la présomption d’innocence étant sacrée, le bon sens et le rôle de vigie que doit jouer l’intellectuel déconseillent de verser dans une surenchère d’inculpation. Malheureusement en période de crise, ce sont les intellectuels qui sont les premiers incubateurs et relais du microbe qu’est la désinformation.

C’est à se demander si le droit a été inventé pour protéger la liberté et le vivre ensemble ou plutôt pour la vengeance. A écouter Amadou Ba et Alioune Ndao demander le durcissement du principe de la caution, on est tenté de dire que la fonction première du droit est de punir, non de prévenir et de réparer. Prétendre que la caution pénale est une porte ouverte à la permissivité relève de la fumisterie scientifique. Une telle inférence est contraire à tout ce qui est enseigné et pratiqué en matière de justice. La caution versée par une personne mise en cause est juste une garantie pour bénéficier d’une liberté provisoire. Le cautionnement n’est nullement un aveu de culpabilité, c’est juste un gage de représentativité.



Combien de fois des personnes ayant cautionné, sont passées, après avoir été innocentées, récupérer leur caution ? Il en est de même pour la saisie des biens d’une personne inculpée : tant que le procès n’est pas tenu, ce n’est qu’une mesure préventive. Il faut arrêter de mentir au peuple, ce n’est pas sain. Quinze ou 100 milliards cautionnés ou saisis ne prouvent nullement une quelconque culpabilité, il faut arrêter de faire des citoyens des moutons.

Après le flop communicationnel qu’a connu l’exploitation du Rapport de la cour des comptes, on s’achemine directement vers un nouvel échec, car la politique est un parasite qui inhibe et distrait la justice. Lorsqu’en 2013 Macky Sall commença sa traque des biens mal acquis avec une dose de cynisme, notre position fut la même : on ne fait pas de la justice le bras armé de la vengeance politique. Cette nouvelle traque connaîtra le même sort, car la politique l’a déjà souillée. Ils actionneront leurs réseaux médiatiques qui amplifieront et entretiendront volontairement la confusion pour des raisons purement politiques, mais à l’arrivée peu de gens iront en prison. Le fait que des personnes mises en cause dans ledit rapport soient libérées ou lavées après justifications sur pièces devrait inciter à la prudence et à la retenue, mais les intellectuels sont les premiers à faire de la surenchère là-dessus, et c’est loin d’être gratuit. Mais comme nous sommes dans une société où le manque de rigueur dans les inférences et sentences est vu comme un courage politique patriotique, tout est permis !

Le fonctionnement de la justice ne doit pas être assujetti aux humeurs de la foule, des fanatiques politiques. Or ce à quoi on assiste ressemble plutôt à une justice offerte à une rancœur qu’on a entretenue avec des accusations fantaisistes et face auxquelles on n’a pas le courage d’avouer ses propres mensonges. Les hommes qui ont créé ces cours avec pour chacune des prérogatives et missions précises ne sont pas des insensés : le rapport de la cour des compte n’a jamais été un verdict judiciaire, sinon il n’aurait pas demandé l’ouverture d’une information judiciaire ou d’une enquête.

Alassane K. KITANE