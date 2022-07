Législatives : Les acteurs culturels votent Benno

Le mouvement Culture Bi Nak a été initié par le musicien et compositeur, Baba Hamdy, et fédère plusieurs associations de femmes, de journalistes, d’artistes, d’artisans, de peintres, d’animateurs, de danseurs et d’architectes…qui évoluent dans le domaine culturel. En conférence de presse ce vendredi, Baba Hamdy, les membres de ce mouvement ont décidé de soutenir la Coalition Benno Bokk yakaar (Bby), en vue des prochaines élections législatives.

Baba Hamdy souligne que pour faire de la culture un levier de développement, il faut être bien représenté au niveau des différentes instances de décision. «Par mesure de prudence, on s’est dit que deux personnes ne peuvent pas régler les problèmes du monde de la culture. Il faut une groupe parlementaire», a-t-il justifié pour défendre leur choix qui va certainement, dit-il, porter des fruits. Lesquels ? : augmenter le budget de la culture, voter des lois et contrôler l’action du gouvernement et apporter des changements au niveau de la culture.

Baba Hamdy et Cie ne veulent plus être à la marge des préoccupations des politiques. D’après le musicien, les membres du mouvement ont eu à s’entretenir avec plusieurs entités politiques, avant de décider de faire alliance avec Aminata Touré, tête de liste de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby), qui a pu lire et comprendre leur programme et a accepté de travailler avec eux. Il indique que le programme de cette dernière est le plus proche des attentes des artistes. Raison pour laquelle, dit-il, le mouvement Culture Bi Nak a décidé de l’accompagner dans sa quête de majorité à l’Assemblée nationale.

Disséminés au niveau des 14 régions et 46 départements du Sénégal, les membres de Culture Bi nak affirment haut et fort qu’ils peuvent participer à renverser la tendance au soir du 31 juillet. «Culture bi nak détient effectivement plus de 10% de l’électorat fiable de ce pays», défend Baba Hamdy qui avait à ses côté, Mody Fall plus connu sous son nom d’artiste, Tonton Sène, Mohamed Touré alias Grand Laye, entre autres ténors du monde de la culture. Lire la suite en cliquant ICI