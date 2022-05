Législatives : Pape Diop conduit la liste Bokk Gis-Gis-Liggeey

Pape Diop, l’ancien président de l’Assemblée nationale, va conduire la liste de sa coalition aux Législatives. Le président de Bokk Gis-Gis joue certainement sa dernière carte électorale et surtout veut réellement savoir ce qu’il pèse dans le landerneau politique sénégalais puisqu’il a préféré conduire sa liste au lieu d’aller se réfugier sur les listes de Wallu et Yewwi Askanwi.

Pape Diop est accompagné par Ndèye Mane Diop et l’ancien ministre Aliou Sow, leader du Mouvement des patriotes pour le développement (Mpd)/LIGGEEY. Ensuite viennent Marie Bernadette Dione et son fidèle compagnon Moussa Diakhaté…Le courage et la constance politiques de Pape Diop ne sont plus à démontrer. Il a participé à toutes les élections (locales et législatives) depuis 1998…