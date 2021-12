Locales 2022 : Gueule Tapée dit oui à Pape Diop

Gueule Tapée a dansé aux rythmes du Président Pape DIOP. Toutes les populations sont sorties massivement pour réserver un accueil spécial à un de ses fils qu’il considère comme faisant parti d’un des leurs.

Gueule Tapée est totalement acquise à la cause du président Pape DIOP qui a eu droit à une standing ovation digne de son rang avec une foule immense scandant sans cesse son nom comme s’il recevait une majesté.

Les témoignages fusaient de partout pour magnifier et rappeler les grandes réalisations que monsieur le président Pape DIOP à effectuées dans cette commune lorsqu’il fut maire de Dakar et parmi lesquelles l’on peut citer le bitumage des routes, l’éclairage public, la création de 800 emplois, l’octroi des billets pour le pèlerinage à la Mecque, les aides pour la tabaski, la construction de la mosquée de Gueule Tapée, l’attribution du titre foncier de Fass Bâtiment, le financement des femmes…etc.

Gueule Tapée a renoué avec la culture et la tradition en nous servant une belle prestation de « ndawrabine » pour donner les couleurs de la soirée.

Toutes les paroles des populations tournaient autour de leur reconnaissance et leur recevabilité envers le président Pape DIOP qui leur a tout donné et comptent les traduire en actes au soir du 23 Janvier 2022.

Gueule Tapée et Pape DIOP, c’est comme Pepsi et Coca-Cola, ils constituent les deux faces de la même médaille et l’on voyait l’enthousiasme et le satisfecit qui transparaitraient sur le visage des populations comme s’ils voulaient montrer l’émotion et l’amour qui gagnaient leurs cœurs en accueillant un des leurs.

Gueule Tapée a promis de remplir le terrain devant accueillir le meeting d’investiture du 18 Décembre prochain.

Gueule Tapée a déjà choisi, Gueule Tapée a tranché et Gueule Tapée sera le fer de lance qui va porter le président Pape DIOP à la tête de la mairie de Dakar.

Gueule Tapée est le principal fief du président Pape DIOP où il a débuté ses activités politiques.

En prenant la parole, le président a passé en revue tous les moments historiques qu’il a vécus à gueule Tapée sans oublier de rendre un vibrant hommage à ses compagnons de guerre de première heure qui ont rejoint l’autre bout.

Il a décliné son ambition pour le Sénégal en général et pour Dakar en particulier.

Il a rappelé l’urgence de mettre en place des projets majeurs pouvant aider les jeunes à trouver de l’emploi mais aussi de financer les femmes qui sont les véritables piliers du développement.

Le Président Pape DIOP est entrain de faire trembler ce régime en place qui passe la nuit sous la belle étoile à cause de l’engagement et la détermination des fils du Cap vert à voter en faveur du président Pape DIOP.

Son calme, sa sérénité, son sérieux, son expérience sont entrain de séduire à pas de géants les dakarois qui sont actuellement convaincus qu’il est le seul commandant de bord à même de sauver la capitale contre le cataclysme.

Mouhamadou Mansour MBAYE