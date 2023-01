« Lël Ciné » : SangomArt célèbre ses initiés

SangomArt Original et ses Partenaires ont célébré la Cérémonie de sortie du « Lël Ciné », qui est une résidence de formation en Cinéma et Audiovisuelle, un stage de pratiques cinématographiques de 6 mois dédié à 20 jeunes étudiants en audiovisuel d’un niveau d’expérimentation initiale. Cette promotion porte le nom de Abdel Aziz Boye.

La cérémonie, qui s’est déroulée ce samedi au Cinéma Pathé de Dakar, était l’occasion saisie par les organisateurs pour une diffusion en avant-première des films de fin de formation des initiés. C’est sur ces entrefaites que les films « Fer Ailleurs » de Suzanne Ba, « Xaliss, FRANCS-JEUX » de Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, « Silence » de Ngoné Dar et « Xarfa » de Bakary Diakité ont été présentés au public.

Le « Lël Ciné » pour répondre aux problèmes de formation des jeunes

L’emploi des jeunes est devenu un véritable problème au Sénégal surtout en banlieue. Ce qui a poussé SangomArt a apporté sa modeste contribution dans la problématique de l’emploi. C’est ainsi que la résidence « Lël ciné » a été initiée. Elle allie les métiers créatifs du cinéma et de l’audiovisuel aux métiers techniques, digital et technologiques pour une réelle autonomisation des jeunes en « capacitation » d’auto-emploi.

Cette résidence située à Grand Mbao répond ainsi aux problèmes de formations en pratiques cinématographique des jeunes techniciens de cette industrie culturelle et créative de plus en plus prisée grâce à l’explosion des productions de films et séries, vidéos clips et pub, d’émissions et de contenues télévisuelles/YouTube etc.

Les Activité du « Lël Ciné » ont démarré le 25 Juillet 2022 avec la présentation de tous les candidats qui ont été sélectionnés à l’issu de l’Appel à Candidature lancé un mois auparavant. Le démarrage a été lancé en présence de Florence Muller (Représentante de la GFA), des formateurs Pape Abdoulaye Seck et Samba Diao pour SangomArt Original ainsi que cinq auditeurs libres qui ont été admis dans le groupe.

Ce projet a bénéficié de l’accompagnement technique et financier de la GFA (Consulting Group GmbH) avec le concourt financier de la GIZ – Coopération allemande dans le cadre du projet « Réussir au Sénégal » avec l’apport logistique de la JCLTIS et de l’association Solidarité Laïque sise à petit Mbao.