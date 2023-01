Le PRC invite Ousmane Sonko à respecter l’institution judiciaire

Le Parti Républicain et Citoyen (PRC) après sa réunion du Bureau Politique d’urgence tenue ce dimanche 29 janvier 2023 tient à informer l’opinion de ce qui suit :

Sur la situation politique actuelle au Sénégal

Le PRC, membre de la conférence des leaders de la coalition BBY dénonce avec la dernière énergie les manipulations multiformes dont les sénégalais sont victimes et qui sont la base de l’émergence sur la scène politique et sociale d’un discours haineux entretenu par les leaders de l’opposition qui, clairement édifiés sur leur débâcle électorale en 2024, tentent par tous les moyens de discréditer les institutions et de saper les fondamentaux de notre République. Sous ce rapport, nous fustigeons les comportements irresponsables des leaders de YAW qui veulent semer le chaos au Sénégal.

Sur le Procès Ousmane SONKO – Adji SARR

Le PRC demande à Ousmane SONKO de respecter l’institution judiciaire qui est un pouvoir indépendant au Sénégal et lui demande d’arrêter d’instrumentaliser la jeunesse qu’il veut transformer en chair à canon face aux forces de l’ordre. Le PRC condamne fermement les appels à l’insurrection et les appels au meurtre de SONKO envers les autorités et demande aux forces de défense et de sécurité de prendre toutes les dispositions pour sécuriser les personnes et leurs biens en veillant à la préservation de la paix civile. Comment une personne qui appelle publiquement au chaos peut-elle bénéficier de la confiance des sénégalais ? Le PRC salue le renvoie de cette affaire devant les chambres criminelles et souhaite qu’elle soit jugée et que les responsabilités soient situées.

Décision du PRC

Tenant à préserver les jeunes du Sénégal contre le DIABLE que constitue Ousmane SONKO qui ne leur propose que la mort pour camoufler ses escapades sexuelles, nous avons décidé de remobiliser les jeunes à travers des activités de sensibilisations, de réunions d’information dans les quartiers, en vue de les orienter vers les vraies solutions offertes par le Président de la République en termes d’emploi et de formation.

Le Secrétaire Général

Amadou Moctar NDIAYE

Fait à Dakar le 29 janvier 2023